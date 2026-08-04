Rua na Aldeota é bloqueada por 4 meses para obra de fiação subterrânea

Mesmo em fase de testes, projeto pode se espandir para outras áreas de Fortaleza.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
04 de Agosto de 2026 - 19:28
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Legenda: Fios expostos são um dos motivos apontados para instabilidades em serviços durante eventos climáticos.
Foto: José Leomar / Arquivo DN.

Parte da rua Leonardo Mota, no bairro Aldeota, em Fortaleza, está bloqueada para uma obra de internalização dos fios de rede elétrica, além da implantação de nova pavimentação e novos passeios.

A obra será executada pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) ao longo de quatro meses e custará cerca de R$ 1,6 milhão.

Todos os serviços serão realizados no trecho compreendido entre a avenida Dom Luís e a rua República do Líbano.

Segundo a Prefeitura, a interdição servirá como modelo para futuras intervenções e poderá ser replicada em outras vias da Capital.

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Mudanças no trânsito

Durante o período de intervenções, os motoristas que trafegam pela rua Leonardo Mota deverão fazer um desvio para contornar o trecho bloqueado. O desvio será feito da seguinte forma:

  • acessar a Rua Marcos Macêdo;
  • entrar à esquerda na Rua Coronel Linhares;
  • seguir à esquerda pela Rua Ana Bilhar;
  • retornar à direita para a Rua Leonardo Mota.

Ainda conforme a gestão municipal, toda a área contará com o suporte operacional da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para orientar condutores e garantir a segurança viária.

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