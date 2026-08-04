Rua na Aldeota é bloqueada por 4 meses para obra de fiação subterrânea

Parte da rua Leonardo Mota, no bairro Aldeota, em Fortaleza, está bloqueada para uma obra de internalização dos fios de rede elétrica, além da implantação de nova pavimentação e novos passeios.

A obra será executada pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) ao longo de quatro meses e custará cerca de R$ 1,6 milhão.

Todos os serviços serão realizados no trecho compreendido entre a avenida Dom Luís e a rua República do Líbano.

Segundo a Prefeitura, a interdição servirá como modelo para futuras intervenções e poderá ser replicada em outras vias da Capital.

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Mudanças no trânsito

Durante o período de intervenções, os motoristas que trafegam pela rua Leonardo Mota deverão fazer um desvio para contornar o trecho bloqueado. O desvio será feito da seguinte forma:

acessar a Rua Marcos Macêdo;

entrar à esquerda na Rua Coronel Linhares;

seguir à esquerda pela Rua Ana Bilhar;

retornar à direita para a Rua Leonardo Mota.

Ainda conforme a gestão municipal, toda a área contará com o suporte operacional da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para orientar condutores e garantir a segurança viária.