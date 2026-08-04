Acopiara, no interior do Ceará, tem situação de emergência por estiagem decretada

A cidade de Acopiara e outras cinco em diferentes estados do Brasil tiveram situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil Nacional na última segunda-feira (3). No município cearense, conforme publicação do Diário Oficial da União, a situação é de estiagem por conta da ausência de chuvas.

Assim como Acopiara, Olho D'Água do Casado, em Alagoas, também teve situação de emergência determinada pelo mesmo motivo. Enquanto isso, Juramento, em Minas Gerais, e Martins, no Rio Grande do Norte, foram apontadas como cidades com seca confirmada.

Os dois fenômenos, inclusive, são similares, mas têm durações distintas. A estiagem é um período prolongado de baixa ou nenhuma pluviosidade, em que a perda de umidade do solo é superior à reposição. Enquanto isso, a seca é uma estiagem prolongada por tempo suficiente para que a falta de precipitação provoque grave desequilíbrio hidrológico.

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Já a cidade de Quedas do Iguaçu, no Paraná, teve reconhecimento de emergência por alagamentos, enquanto Palmitinho, no Rio Grande do Sul, entrou em situação de emergência por causa de um vendaval.

Solicitação de recursos

Conforme detalhes do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar recursos para ações de defesa civil.

A equipe técnica da Defesa Civil Nacional deverá, então, avaliar as metas e os valores solicitados segundo as informações enviadas nos planos de trabalho.

Em caso de aprovação, uma portaria é publicada no Diário Oficial da União com o valor a ser liberado.