Homem joga caminhão contra moto e mata ex-namorada no Cariri

Fabiano Sales Holanda é suspeito de perseguir e matar atropelada a ex-namorada, Camila Maria Gomes Rodrigues, de 38 anos, na madrugada desta terça-feira (3), no Crato.

Segundo relatos de familiares e testemunhas, após uma discussão, o companheiro da vítima, Fabiano, passou a persegui-la conduzindo um caminhão. Ao alcançar a vítima, que conduzia uma motocicleta, teria colidido intencionalmente contra o veículo, ocasionando a morte da mulher.

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O suspeito fugiu do local e não foi capturado. A Força Tática, RAIO e demais equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG) fizeram diligências, de posse dos endereços do suspeito, para localizar e prender o autor do fato, porém sem sucesso até o presente momento.

Equipes do SAMU, Perícia Forense e Rabecão compareceram ao local, realizando os procedimentos periciais e a remoção do corpo.