Cão foge, vira atração em festa e posa em helicóptero antes de voltar para casa no CE

Se você acha que viver um dia de aventura é privilégio nosso, o cachorrinho Sam está aí para te provar que não. Em poucas horas, ele fugiu de casa, participou de uma festa e tirou foto em um helicóptero, antes de ser identificado e voltar para a casa da tutora.

A aventura aconteceu em Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará, e começou por volta das 14h do último sábado (1º). Sam estava em casa, no bairro Lagoa Seca, quando fugiu. Ele foi encontrado menos de uma hora depois, cerca de 14h40, pelo corretor de imóveis, Ian Deangelo.

Legenda: Sam estava bem cuidado e com gravata de pet shop. Foto: Arquivo pessoal.

"Eu peguei o cachorro no meio da rua, estavam passando carros e ele era muito bobo, dócil. Estava até com gravatinha de pet shop. Achei perigoso e pensei: ou eu fazia o resgate, ou ele ia ser atropelado, ou alguém ia fazer alguma maldade com o bichinho", disse.

Ian colocou Sam debaixo do braço e o levou para seu compromisso: uma festa com outros corretores de imóveis.

Veja também Trabalhador é encontrado morto em obra de caixa d’água em Iguatu Homem é atacado pelo próprio pitbull no bairro Mondubim, em Fortaleza

Sam fez a alegria da festa

Apesar de chegar como penetra, Sam fez a alegria de todos que estavam na festa. Passou de braço em braço e dançou ao som da música, antes de ficar mais quietinho, sentado em uma das cadeiras. "Parecia gente", comentou Ian.

Foi na festa que Sam tirou foto em um helicóptero. A aeronave estava no local, com as portas abertas e, junto com Ian, posou alegre para o registro.

Legenda: Cachorrinho tirou foto em helicóptero durante festa. Foto: Arquivo pessoal.

Última aventura antes de reencontrar tutora

Após o evento, teve mais um destino: a casa da mãe de Ian. Sem poder levar o animal para casa, o tutor temporário deixou o cãozinho com sua mãe e avisou que seria apenas até que alguém compartilhasse um cartaz ou imagem do cachorro desaparecido.

Legenda: Sam com seu tutor temporário, Ian Deangelo. Foto: Arquivo pessoal.

No fim, não foi preciso esperar muito. Às 19h30, Ian viu uma postagem da médica Selvanir Ribeiro nas redes sociais, entrou em contato e avisou onde Sam estava. O reencontro aconteceu às 20h, cerca de seis horas após o início da aventura.

Diante desse encerramento, Ian compartilhou: "Eu fiquei muito feliz, porque pensei 'que bom que a história deu certo, que o cachorrinho não foi atropelado e que voltou para a tutora'".

A tutora, que tem outros quatro cachorros, disse que passou o dia triste e preocupada. Sam é um dos pets mais velhos, com dez anos. "Fiquei feliz demais quando recebi a ligação. Ele é meu xodó. Chamei logo minha menina e fui buscar meu Sam", afirmou.