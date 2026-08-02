Homem é encontrado morto em penhasco próximo a ladeira da BR-222 em Tianguá

Randes Fontenele, 53, estava desaparecido desde o sábado (1º).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
02 de Agosto de 2026 - 19:45
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Legenda: Randes Fontenele foi encontrado morto neste domingo (2) em penhasco da BR-222 em Tianguá, na Serra da Ibiapaba cearense.
Foto: Instagram/Reprodução.

O corpo de um homem de 53 anos foi encontrado em um penhasco na ladeira da BR-222, em Tianguá, na tarde deste domingo (2). 

A vítima, reconhecida como Randes Fontenele, estava desaparecida desde sábado (1º). As informações são do bombeiro civil Porfírio, que atuou nas operações de resgate. 

Em entrevista ao Diário do Nordeste, ele informou que o corpo foi encontrado por volta das 16h deste domingo.

Conforme relatos de moradores do município, Randes era conhecido por ser proprietário de uma lan house em Tianguá

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Em publicação nas redes sociais, a filha de Randes, Thamyres Fontenele, publicou uma foto na qual o pai aparece andando de bicicleta no acostamento da via. Segundo ela, Randes foi visto pela ultima vez às 8h37 do sábado. 

Enquanto o pai ainda era dado como desaparecido, ela pediu que pessoas da região que tivessem drones se somassem às buscas para achar o empresário próximo ao local onde foi localizada a bicicleta.

A filha de Randes compartilhou a última imagem do pai, pedalando em ladeira da BR-222, antes do desaparecimento.
Legenda: A filha de Randes compartilhou a última imagem do pai, pedalando em ladeira da BR-222, antes do desaparecimento.
Foto: Arquivo pessoal.

Na manhã deste domingo, Thamyres reclamou da falta de autoridades de segurança na procura pelo pai na região da BR-222, onde Randes desapareceu.

Segundo ela, as buscas eram conduzidas por cinco drones particulares, sem ligação com as forças de segurança.

“Sei que a serra é extensa, que é difícil para os bombeiros procurarem em vão, mas peço de todo coração que eles façam isso”, apelou Thamyres no início da tarde.

Como foram as buscas 

De acordo com Porfírio, os bombeiros civis foram acionados por volta das 17h30 do sábado, quando se dirigiram até o local com um drone para realizar a varredura da área. 

A baixa visibilidade, no entanto, impediu que as buscas avançassem no mesmo dia e adiou a conclusão do caso para este domingo. 

A operação também contou com o trabalho do Grupamento de Resgate de Tianguá (GRT), além de familiares, amigos, e voluntários. 

As buscas se concentraram, principalmente, nas proximidades da BR-222, onde a bicicleta de Randes foi encontrada abandonada após o desaparecimento. 

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Perícia Forense foram acionadas para a remoção do corpo. As circunstâncias da morte ainda serão investigadas pelas autoridades de segurança. 

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