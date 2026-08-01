Idosa com Alzheimer é encontrada morta após 9 dias de buscas no Crato

Família aguarda liberação de corpo para realização de sepultamento.

Escrito por João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
01 de Agosto de 2026 - 09:30 (Atualizado às 11:23)
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Legenda: Guarda Muniicipal de Crato encontrou corpo de idosa na madrugada.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Após nove dias de buscas que mobilizaram equipes de segurança e sensibilizaram moradores do Crato, no Cariri cearense, o corpo da idosa Maria Dilma Tomaz da Silva, de 76 anos, foi encontrado nas primeiras horas deste sábado (1º).

A vítima estava em uma área de mata fechada no bairro Barro Branco, nas proximidades da estátua de Nossa Senhora de Fátima e de um estabelecimento comercial da região. As circunstâncias da morte ainda serão investigadas.

Conhecida como Dona Dilma, a idosa morava no Sítio São José, na zona rural do município, e sofria de Alzheimer.

Os familiares confirmaram ao Diário do Nordeste que foram acionados por volta de 1h da madrugada para fazer a identificação do corpo. Eles, agora, aguardam os trâmites legais para realização de velório e sepultamento. 

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Ela estava desaparecida desde o último dia 23 de julho. Durante as buscas, imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ela entrou em uma área de vegetação densa no Morro do Piolho, última informação sobre o seu paradeiro.

Operação enfrentou terreno de difícil acesso

A operação foi realizada de forma integrada pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) do Crato, por meio da equipe Rondas Ostensivas da Guarda e Apoio Motorizado (Rogam), e pela Brigada de Incêndio do município.

Segundo a coordenação da Guarda, os trabalhos exigiram técnicas especializadas de busca em mata e foram dificultados pelas condições do terreno, marcado por vegetação fechada, espinhos, grotas e buracos.

A etapa final da operação ocorreu durante a noite, o que aumentou o grau de dificuldade para as equipes envolvidas.

Corpo foi encaminhado para perícia

Após a localização, o corpo de Maria Dilma Tomaz da Silva foi removido e encaminhado ao Núcleo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), em Juazeiro do Norte.

As causas da morte serão esclarecidas por meio de exames periciais. Até a publicação desta matéria, não havia divulgação oficial sobre o que provocou o óbito.

Idosa não tinha sinais de violência

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias da morte da idosa. A Pasta declarou que o corpo não apresentava sinais de violência.

A Delegacia de Polícia Civil de Crato está a cargo da investigação e aguarda o laudo pericial para confirmar a causa da morte da vítima.

A SSPDS ressalta que a população pode contribuir repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp.

As informações podem ser direcionadas ainda para o telefone (88) 2113-0540, da Delegacia de Polícia Civil de Crato. O sigilo e o anonimato são garantidos.

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