Idoso de 84 anos desaparece em região de mata e família mobiliza buscas em Monsenhor Tabosa, no CE

Uma família da zona rural de Monsenhor Tabosa, no interior do Ceará, está a procura de um agricultor de 84 anos desaparecido há cinco dias, em uma mobilização que já conta com cerca de 300 pessoas, entre equipes de resgate, familiares e amigos, além de voluntários de comunidades locais.

De acordo com familiares, Joel Pereira da Luz é diagnosticado com Alzheimer e foi visto pela última vez na manhã do sábado (28). Segundo o neto, o auxiliar administrativo Getúlio Sousa, de 40 anos, o avô estava em surto e saiu da casa, no Assentamento Xique-Xique, dizendo que retornaria para a localidade conhecida como Tourão, onde residiu grande parte da vida.

"Quando ele tinha crises, sempre falava em retornar ao povoado vizinho, de origem dele. Ele nunca esqueceu dessa localidade, falava que o lugar dele era lá e que tinha que voltar. Um vizinho viu, tentou convencê-lo a voltar a uns 400 metros da casa, mas em crise ele fica muito bravo e ele não conseguiu", disse.

Segundo o neto, a família foi em busca do idoso para trazê-lo de volta assim que foi avisada, mas ele não foi mais visto. A localidade de Tourão, acrescenta ele, fica a 7 km da casa da família, mas o trajeto contempla uma região de serra e mata densa.

Após horas sem informações, equipes de resgate foram acionadas e desde então seguem nas buscas. Passados cinco dias, no entanto, nenhuma pista sobre o paradeiro do agricultor foi encontrada. "São muitos homens na mata a procura, amigos, pessoas dia e noite, Ciopaer, Corpo de Bombeiros com cães, Policia Civil, todo mundo mobilizado, e não temos um rastro, um chapéu, um rasgo de tecido em um arame, um chinelo, nada. A família já está toda aflita aqui", desabafa o auxiliar administrativo.

Quando saiu de casa, ainda conforme o neto, o idoso usava chapéu de palha, camisa de botão na cor azul, e chinelos pretos. Getúlio não descarta a possibilidade de o avô ter chegado a uma estrada e ter pego carona. A família afirma que qualquer informação que ajude na localização do agricultor pode ser repassada ao contato (88) - 99674-2971.

Andamento das buscas

Ao Diário do Nordeste, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) informou que as buscas foram iniciadas ainda no dia do desaparecimento por guarnições da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Bombeiros Militares, de Crateús, que realizaram uma busca primária com apoio de moradores da região em trilhas de mata densa.

"Diante das dificuldades impostas pelo relevo e pela vegetação, foram acionados, nos dias seguintes, o efetivo da Cia de Busca com Cães (CBCAES) e a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer)".

Conforme a corporação, as ações incluem varreduras terrestres e aéreas em áreas como o Saco do Juazeiro, o Tanque dos Índios e regiões de mata fechada ao redor do último ponto onde o idoso foi visto. Os agentes também usam nas buscas cães farejadores, drones e um helicóptero.

"Equipes têm atuado diariamente, inclusive com reorganização dos perímetros de busca com base em vestígios analisados, como pegadas. A operação permanece em aberto e seguirá com esforços concentrados enquanto houver possibilidade de localização da vítima. O CBMCE reafirma seu compromisso com a proteção da vida e com o atendimento às famílias cearenses, mantendo a população informada sobre qualquer atualização relevante", diz a nota.