Tiros e brigas geram confusão durante final de futsal em Limoeiro do Norte; veja vídeo

Ocorrência teve início após um desentendimento entre jogadores; policiais fizeram disparos de advertência, mas ninguém ficou ferido.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
02 de Agosto de 2026 - 12:32 (Atualizado às 13:28)
capa da noticia
Legenda: Não há registros de feridos na briga.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

A final do futsal adulto das Olimpíadas Comunitárias de Limoeiro do Norte, no interior do Ceará, terminou com tiros e confusão generalizada. A partida ocorreu na noite de sábado (1º). Após desentendimento nos minutos finais do jogo, começaram as brigas. 

A torneio foi disputado entre as equipes do Bom Nome e Luiz Alves. Conforme nota da Prefeitura de Limoeiro do Norte, a discussão começou entre os jogadores. A arbitragem chegou a expulsar um dos atletas envolvidos na briga, buscando conter a situação. 

No entanto, a briga já tinha crescido e se estendido para as arquibancadas. 

Ainda segundo a Prefeitura, o tumulto terminou com disparos de advertência realizados por policiais militares que atuavam na segurança do evento. Apesar da confusão, ninguém foi atingido pelos tiros e não houve feridos.

O Diário do Nordeste demandou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, às 10h20 deste domingo (2), e aguarda retorno. A matéria será atualizada posteriormente.

Veja também

Imagem da notícia: Idosa com Alzheimer é encontrada morta após 9 dias de buscas no Crato

Idosa com Alzheimer é encontrada morta após 9 dias de buscas no Crato
Imagem da notícia: Ceará tem alerta de 'perigo potencial' por vendaval em 179 cidades; saiba quais

Ceará tem alerta de 'perigo potencial' por vendaval em 179 cidades; saiba quais

Prefeitura repudiou os episódios de violência

A Prefeitura de Limoeiro do Norte ainda repudiou, em nota, os episódios de violência e afirmou que as Olimpíadas Comunitárias têm como objetivo promover a integração entre as comunidades e incentivar valores como respeito e espírito esportivo.

"As medidas cabíveis já estão sendo adotadas, em conjunto com os órgãos competentes, para apuração dos fatos e responsabilização dos envolvidos, garantindo que episódios dessa natureza não se repitam em nossos eventos esportivos", acrescentou.

Assuntos Relacionados
Municípios/limoeiro do norte

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Colunistas

Imagem da notícia Tiros e brigas geram confusão durante final de futsal em Limoeiro do Norte; veja vídeo
Ceará

Tiros e brigas geram confusão durante final de futsal em Limoeiro do Norte; veja vídeo

Ocorrência teve início após um desentendimento entre jogadores; policiais fizeram disparos de advertência, mas ninguém ficou ferido.

Redação

Há 58 minutos

Imagem da notícia Mar do Ceará tem cadeia de montanhas submersas que funcionam como oásis marinhos
Ceará

Mar do Ceará tem cadeia de montanhas submersas que funcionam como oásis marinhos

Montes oceânicos se estendem por quase 1.500 km no Atlântico e concentram espécies raras e ameaçadas.

Ana Alice Freire*

Imagem da notícia CE vai mapear 4 terras indígenas para viabilizar demarcação; veja locais
Ceará

CE vai mapear 4 terras indígenas para viabilizar demarcação; veja locais

Com o projeto, Secretaria de Povos Indígenas deseja garantir permanência de etnias na própria terra.

Diego Barbosa

Imagem da notícia Trabalhador é encontrado morto em obra de caixa d’água em Iguatu
Ceará

Trabalhador é encontrado morto em obra de caixa d’água em Iguatu

Em nota, Corpo de Bombeiros constatou acidente de trabalho.

Redação

Imagem da notícia Incêndio com suspeita de explosão atinge residências e deixa uma pessoa ferida em Fortaleza
Ceará

Incêndio com suspeita de explosão atinge residências e deixa uma pessoa ferida em Fortaleza

Mulher estava no cômodo tomado pelas chamas, mas não foi ferida.

Redação

Imagem da notícia Oito postos de saúde estarão abertos para vacinação em Fortaleza neste domingo (2)
Ceará

Oito postos de saúde estarão abertos para vacinação em Fortaleza neste domingo (2)

Outros serviços de atendimento serão ofertados em seis unidades abertas no fim de semana.

Redação

Imagem da notícia Ceará tem alerta de 'perigo potencial' por vendaval em 179 cidades; saiba quais
Ceará

Ceará tem alerta de 'perigo potencial' por vendaval em 179 cidades; saiba quais

Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta neste sábado (1º).

Redação

Imagem da notícia Crato ganhará 2ª réplica oficial da Capela das Aparições de Fátima no mundo
Ceará

Crato ganhará 2ª réplica oficial da Capela das Aparições de Fátima no mundo

Capela original foi construída em 1919 e está localizada na cidade de Fátima, em Portugal.

Redação

Imagem da notícia Adutora rompe, forma jato gigante de água em Maracanaú e afeta abastecimento; veja bairros
Ceará

Adutora rompe, forma jato gigante de água em Maracanaú e afeta abastecimento; veja bairros

A previsão é de que o reparo seja concluído até as 16h deste sábado (1º).

João Lima Neto

Imagem da notícia Idosa com Alzheimer é encontrada morta após 9 dias de buscas no Crato
Ceará

Idosa com Alzheimer é encontrada morta após 9 dias de buscas no Crato

Família aguarda liberação de corpo para realização de sepultamento.

João Lima Neto