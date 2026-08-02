Tiros e brigas geram confusão durante final de futsal em Limoeiro do Norte; veja vídeo

A final do futsal adulto das Olimpíadas Comunitárias de Limoeiro do Norte, no interior do Ceará, terminou com tiros e confusão generalizada. A partida ocorreu na noite de sábado (1º). Após desentendimento nos minutos finais do jogo, começaram as brigas.

A torneio foi disputado entre as equipes do Bom Nome e Luiz Alves. Conforme nota da Prefeitura de Limoeiro do Norte, a discussão começou entre os jogadores. A arbitragem chegou a expulsar um dos atletas envolvidos na briga, buscando conter a situação.

No entanto, a briga já tinha crescido e se estendido para as arquibancadas.

Ainda segundo a Prefeitura, o tumulto terminou com disparos de advertência realizados por policiais militares que atuavam na segurança do evento. Apesar da confusão, ninguém foi atingido pelos tiros e não houve feridos.

O Diário do Nordeste demandou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, às 10h20 deste domingo (2), e aguarda retorno. A matéria será atualizada posteriormente.

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Prefeitura repudiou os episódios de violência

A Prefeitura de Limoeiro do Norte ainda repudiou, em nota, os episódios de violência e afirmou que as Olimpíadas Comunitárias têm como objetivo promover a integração entre as comunidades e incentivar valores como respeito e espírito esportivo.

"As medidas cabíveis já estão sendo adotadas, em conjunto com os órgãos competentes, para apuração dos fatos e responsabilização dos envolvidos, garantindo que episódios dessa natureza não se repitam em nossos eventos esportivos", acrescentou.