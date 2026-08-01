Ceará tem alerta de 'perigo potencial' por vendaval em 179 cidades; saiba quais

Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta neste sábado (1º).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
01 de Agosto de 2026 - 17:37
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Legenda: Ventos fortes podem causar quedas de galhos, por isso o Inmet orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores.
Foto: José Leomar.

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de vendaval neste sábado (1º) que engloba 179 dos 184 municípios cearenses.

Conforme o Inmet, o alerta vale até 23h59 deste sábado e o grau de severidade indicado é de “perigo potencial”.

As cidades podem ter ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h. Ainda segundo o alerta, há baixo risco de queda de galhos de árvores.

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Orientações

No caso de rajadas de vento, o Inmet orienta à população:

  • Não se abrigar debaixo de árvores, por leve risco de queda e descargas elétricas;
  • Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Mais estados

Além do Ceará, o alerta amarelo de vendaval emitido pelo Inmet é válido para:

  • todo o território dos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe; e 
  • parte do Piauí, Maranhão, Bahia, Tocantins, Goiás e Minas Gerais.

Confira as cidades cearenses afetadas

  1. Abaiara
  2. Acarape
  3. Acaraú    
  4. Acopiara
  5. Aiuaba
  6. Alcântaras
  7. Altaneira
  8. Alto Santo
  9. Amontada
  10. Antonina do Norte
  11. Apuiarés
  12. Aquiraz
  13. Aracati    
  14. Aracoiaba
  15. Ararendá
  16. Araripe
  17. Aratuba
  18. Arneiroz
  19. Assaré    
  20. Aurora
  21. Baixio
  22. Banabuiú
  23. Barbalha
  24. Barreira
  25. Barro
  26. Baturité
  27. Beberibe
  28. Bela Cruz
  29. Boa Viagem
  30. Brejo Santo
  31. Campos Sales
  32. Canindé
  33. Capistrano
  34. Caridade
  35. Cariré
  36. Caririaçu
  37. Cariús
  38. Carnaubal
  39. Cascavel
  40. Catarina
  41. Catunda
  42. Caucaia
  43. Cedro
  44. Choró
  45. Chorozinho
  46. Coreaú
  47. Crateús
  48. Crato
  49. Croatá
  50. Deputado Irapuan Pinheiro
  51. Ererê
  52. Eusébio
  53. Farias Brito
  54. Forquilha
  55. Fortaleza
  56. Fortim
  57. Frecheirinha
  58. General Sampaio
  59. Graça
  60. Granja
  61. Granjeiro
  62. Groaíras
  63. Guaiúba
  64. Guaraciaba do Norte
  65. Guaramiranga
  66. Hidrolândia
  67. Horizonte
  68. Ibaretama
  69. Ibiapina
  70. Ibicuitinga
  71. Icapuí
  72. Icó
  73. Iguatu
  74. Independência
  75. Ipaporanga
  76. Ipaumirim
  77. Ipu
  78. Ipueiras
  79. Iracema
  80. Irauçuba
  81. Itaiçaba
  82. Itaitinga
  83. Itapajé
  84. Itapipoca
  85. Itapiúna
  86. Itarema
  87. Itatira
  88. Jaguaretama
  89. Jaguaribara
  90. Jaguaribe
  91. Jaguaruana
  92. Jardim
  93. Jati
  94. Juazeiro do Norte
  95. Jucás
  96. Lavras da Mangabeira
  97. Limoeiro do Norte
  98. Madalena
  99. Maracanaú
  100. Maranguape
  101. Marco
  102. Martinópole
  103. Massapê
  104. Mauriti
  105. Meruoca
  106. Milagres
  107. Milhã
  108. Miraíma
  109. Missão Velha
  110. Mombaça
  111. Monsenhor Tabosa
  112. Morada Nova
  113. Moraújo
  114. Morrinhos
  115. Mucambo
  116. Mulungu
  117. Nova Olinda
  118. Nova Russas
  119. Novo Oriente
  120. Ocara
  121. Orós
  122. Pacajus
  123. Pacatuba
  124. Pacoti
  125. Pacujá
  126. Palhano
  127. Palmácia
  128. Paracuru
  129. Paraipaba
  130. Parambu
  131. Paramoti
  132. Pedra Branca
  133. Penaforte
  134. Pentecoste
  135. Pereiro
  136. Pindoretama
  137. Piquet Carneiro
  138. Pires Ferreira
  139. Poranga
  140. Porteiras
  141. Potengi
  142. Potiretama
  143. Quiterianópolis
  144. Quixadá
  145. Quixelô
  146. Quixeramobim
  147. Quixeré
  148. Redenção
  149. Reriutaba
  150. Russas
  151. Saboeiro
  152. Salitre
  153. Santana do Acaraú
  154. Santana do Cariri
  155. Santa Quitéria
  156. São Benedito
  157. São Gonçalo do Amarante
  158. São João do Jaguaribe
  159. São Luís do Curu
  160. Senador Pompeu
  161. Senador Sá
  162. Sobral
  163. Solonópole
  164. Tabuleiro do Norte
  165. Tamboril
  166. Tarrafas
  167. Tauá
  168. Tejuçuoca
  169. Tianguá
  170. Trairi
  171. Tururu
  172. Ubajara
  173. Umari
  174. Umirim
  175. Uruburetama
  176. Uruoca
  177. Varjota
  178. Várzea Alegre
  179. Viçosa do Ceará
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Estados/Ceará Acidentes Desastres e Meio Ambiente

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