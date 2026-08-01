Ceará tem alerta de 'perigo potencial' por vendaval em 179 cidades; saiba quais

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de vendaval neste sábado (1º) que engloba 179 dos 184 municípios cearenses.
Conforme o Inmet, o alerta vale até 23h59 deste sábado e o grau de severidade indicado é de “perigo potencial”.
As cidades podem ter ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h. Ainda segundo o alerta, há baixo risco de queda de galhos de árvores.
Orientações
No caso de rajadas de vento, o Inmet orienta à população:
- Não se abrigar debaixo de árvores, por leve risco de queda e descargas elétricas;
- Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Mais estados
Além do Ceará, o alerta amarelo de vendaval emitido pelo Inmet é válido para:
- todo o território dos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe; e
- parte do Piauí, Maranhão, Bahia, Tocantins, Goiás e Minas Gerais.
Confira as cidades cearenses afetadas
- Abaiara
- Acarape
- Acaraú
- Acopiara
- Aiuaba
- Alcântaras
- Altaneira
- Alto Santo
- Amontada
- Antonina do Norte
- Apuiarés
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Ararendá
- Araripe
- Aratuba
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barbalha
- Barreira
- Barro
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Cascavel
- Catarina
- Catunda
- Caucaia
- Cedro
- Choró
- Chorozinho
- Coreaú
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Eusébio
- Farias Brito
- Forquilha
- Fortaleza
- Fortim
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granja
- Granjeiro
- Groaíras
- Guaiúba
- Guaraciaba do Norte
- Guaramiranga
- Hidrolândia
- Horizonte
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icapuí
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itapiúna
- Itarema
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jaguaruana
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Mauriti
- Meruoca
- Milagres
- Milhã
- Miraíma
- Missão Velha
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Mulungu
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Ocara
- Orós
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Pacujá
- Palhano
- Palmácia
- Paracuru
- Paraipaba
- Parambu
- Paramoti
- Pedra Branca
- Penaforte
- Pentecoste
- Pereiro
- Pindoretama
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Potiretama
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Quixeré
- Redenção
- Reriutaba
- Russas
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Acaraú
- Santana do Cariri
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São Gonçalo do Amarante
- São João do Jaguaribe
- São Luís do Curu
- Senador Pompeu
- Senador Sá
- Sobral
- Solonópole
- Tabuleiro do Norte
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umari
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Varjota
- Várzea Alegre
- Viçosa do Ceará