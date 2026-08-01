Adutora rompe, forma jato gigante de água em Maracanaú e afeta abastecimento; veja bairros

Moradores de Maracanaú foram surpreendidos, durante a madrugada deste sábado (1º), pelo rompimento de uma adutora nas proximidades da Praça da Juventude, no bairro Acaracuzinho.
Os primeiros relatos começaram a surgir por volta de 1h nas redes sociais, onde moradores compartilharam fotos e vídeos mostrando o grande volume de água invadindo vias da região.
Ruas no entorno da adutora ficaram alagadas, causando transtornos para quem vive nas proximidades.
A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que equipes técnicas atuam no reparo da tubulação desde o registro da ocorrência. Para a execução do serviço, foi necessária a interrupção temporária do abastecimento de água em bairros de Maracanaú e também de Fortaleza.
Por volta das 10h, a reportagem da TV Verdes Mares verificou dois veículos da Cagece, além de trabalhadores, realizando o reparo da adutora na manhã de hoje. O jato de água já havia sido interrompido.
Bairros afetados em Maracanaú e Fortaleza:
- Novo Maracanaú
- Acaracuzinho
- Alto Alegre
- Novo Oriente
- Parque Santa Rosa
- Presidente Vargas
- Aracapé
- Conjunto Esperança
- Mondubim.
Segundo a Cagece, a previsão é de que o reparo seja concluído até as 16h deste sábado.
Após a conclusão dos trabalhos, o fornecimento de água será retomado de forma gradativa, com expectativa de que o sistema esteja completamente equilibrado em até 24 horas.
Moradores registraram rompimento durante a madrugada
Antes mesmo da manifestação oficial da companhia, moradores utilizaram as redes sociais para relatar o problema.
Os registros mostraram o grande volume de água escoando pelas vias da região, provocando dificuldades para a circulação de veículos e pedestres.
A Cagece reforça que, após a conclusão do reparo, o abastecimento não retorna imediatamente em todas as áreas, já que a pressurização da rede ocorre de forma gradativa.