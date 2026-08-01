Adutora rompe, forma jato gigante de água em Maracanaú e afeta abastecimento; veja bairros

A previsão é de que o reparo seja concluído até as 16h deste sábado (1º).

Escrito por João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
01 de Agosto de 2026 - 10:50 (Atualizado às 11:00)

Moradores de Maracanaú foram surpreendidos, durante a madrugada deste sábado (1º), pelo rompimento de uma adutora nas proximidades da Praça da Juventude, no bairro Acaracuzinho.

Os primeiros relatos começaram a surgir por volta de 1h nas redes sociais, onde moradores compartilharam fotos e vídeos mostrando o grande volume de água invadindo vias da região.

Ruas no entorno da adutora ficaram alagadas, causando transtornos para quem vive nas proximidades.

Veículos da Cagece em operação de reparo de adutora em Maracanaú.
Legenda: Veículos da Cagece em operação de reparo de adutora em Maracanaú.
Foto: Karoline Farias/SVM.

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que equipes técnicas atuam no reparo da tubulação desde o registro da ocorrência. Para a execução do serviço, foi necessária a interrupção temporária do abastecimento de água em bairros de Maracanaú e também de Fortaleza. 

Por volta das 10h, a reportagem da TV Verdes Mares verificou dois veículos da Cagece, além de trabalhadores, realizando o reparo da adutora na manhã de hoje. O jato de água já havia sido interrompido.  

Bairros afetados em Maracanaú e Fortaleza:

  • Novo Maracanaú
  • Acaracuzinho
  • Alto Alegre
  • Novo Oriente
  • Parque Santa Rosa
  • Presidente Vargas
  • Aracapé
  • Conjunto Esperança
  • Mondubim.

Segundo a Cagece, a previsão é de que o reparo seja concluído até as 16h deste sábado.

Após a conclusão dos trabalhos, o fornecimento de água será retomado de forma gradativa, com expectativa de que o sistema esteja completamente equilibrado em até 24 horas.

Moradores registraram rompimento durante a madrugada

População registrou cano estourado ainda madrugada.
Legenda: População registrou cano estourado ainda madrugada.
Foto: Reprodução/Fábio Divulgações

Antes mesmo da manifestação oficial da companhia, moradores utilizaram as redes sociais para relatar o problema.

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Os registros mostraram o grande volume de água escoando pelas vias da região, provocando dificuldades para a circulação de veículos e pedestres.

A Cagece reforça que, após a conclusão do reparo, o abastecimento não retorna imediatamente em todas as áreas, já que a pressurização da rede ocorre de forma gradativa. 

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