Adutora rompe, forma jato gigante de água em Maracanaú e afeta abastecimento; veja bairros

Moradores de Maracanaú foram surpreendidos, durante a madrugada deste sábado (1º), pelo rompimento de uma adutora nas proximidades da Praça da Juventude, no bairro Acaracuzinho.

Os primeiros relatos começaram a surgir por volta de 1h nas redes sociais, onde moradores compartilharam fotos e vídeos mostrando o grande volume de água invadindo vias da região.

Ruas no entorno da adutora ficaram alagadas, causando transtornos para quem vive nas proximidades.

Legenda: Veículos da Cagece em operação de reparo de adutora em Maracanaú. Foto: Karoline Farias/SVM.

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que equipes técnicas atuam no reparo da tubulação desde o registro da ocorrência. Para a execução do serviço, foi necessária a interrupção temporária do abastecimento de água em bairros de Maracanaú e também de Fortaleza.

Por volta das 10h, a reportagem da TV Verdes Mares verificou dois veículos da Cagece, além de trabalhadores, realizando o reparo da adutora na manhã de hoje. O jato de água já havia sido interrompido.

Bairros afetados em Maracanaú e Fortaleza:

Novo Maracanaú

Acaracuzinho

Alto Alegre

Novo Oriente

Parque Santa Rosa

Presidente Vargas

Aracapé

Conjunto Esperança

Mondubim.

Segundo a Cagece, a previsão é de que o reparo seja concluído até as 16h deste sábado.

Após a conclusão dos trabalhos, o fornecimento de água será retomado de forma gradativa, com expectativa de que o sistema esteja completamente equilibrado em até 24 horas.

Moradores registraram rompimento durante a madrugada

Legenda: População registrou cano estourado ainda madrugada. Foto: Reprodução/Fábio Divulgações

Antes mesmo da manifestação oficial da companhia, moradores utilizaram as redes sociais para relatar o problema.

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Os registros mostraram o grande volume de água escoando pelas vias da região, provocando dificuldades para a circulação de veículos e pedestres.

A Cagece reforça que, após a conclusão do reparo, o abastecimento não retorna imediatamente em todas as áreas, já que a pressurização da rede ocorre de forma gradativa.