Cagece suspende abastecimento de água em bairros de Fortaleza nesta terça (23); veja lista

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que vai interromper temporariamente, nesta terça-feira (23), o abastecimento de água em nove bairros de Fortaleza, entre às 8h e 17h.

Conforme a Cagece, a suspensão do serviço acontece em decorrência de um serviço para redução de perdas de água e melhoria do abastecimento.

Bairros afetados pela suspensão:

Cais do Porto

Vicente Pinzón

Papicu

Manuel Dias Branco

Bairro de Lourdes

Praia do Futuro I e II

Cocó

Cidade 2000

Veja também Ceará Teatro, igrejas e casas antigas: como patrimônios invisibilizados contam a história do CE Ceará Número de estudantes entre 15 e 17 anos que trabalham cai para menos de 5% no CE, diz IBGE

Normalização do abastecimento

Ainda segundo a Companhia, a previsão é que o abastecimento seja retomado logo após o término dos trabalhos, mas o equilíbrio total do sistema ocorrerá de forma gradual em até 24 horas após a finalização do serviço.