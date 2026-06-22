Cagece suspende abastecimento de água em bairros de Fortaleza nesta terça (23); veja lista
Interrupção do serviço é temporária e deve ser normalizado a partir das 17h.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:05)
A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que vai interromper temporariamente, nesta terça-feira (23), o abastecimento de água em nove bairros de Fortaleza, entre às 8h e 17h.
Conforme a Cagece, a suspensão do serviço acontece em decorrência de um serviço para redução de perdas de água e melhoria do abastecimento.
Bairros afetados pela suspensão:
- Cais do Porto
- Vicente Pinzón
- Papicu
- Manuel Dias Branco
- Bairro de Lourdes
- Praia do Futuro I e II
- Cocó
- Cidade 2000
Veja também
Normalização do abastecimento
Ainda segundo a Companhia, a previsão é que o abastecimento seja retomado logo após o término dos trabalhos, mas o equilíbrio total do sistema ocorrerá de forma gradual em até 24 horas após a finalização do serviço.
NewsletterEscolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados