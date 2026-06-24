Cearense de 101 anos testemunha todas as Copas do Mundo e crê no hexa: ‘É pra ganhar’

José Benigno nasceu em janeiro de 1925, assistiu a partidas no estádio e inspira toda a família.

Escrito por Diego Barbosa diego.barbosa@svm.com.br
24 de Junho de 2026 - 13:56
capa da noticia
Legenda: Disposição, coragem e interesse de prestigiar os jogos formam 'segredo' de seu José Benigno para seguir lúcido.
Foto: Arquivo pessoal.

“A vida só é boa pra quem sabe viver”: o lema de seu José Benigno não é à toa. Aos 101 anos, esse cearense natural de Caririaçu – distante 503 quilômetros de Fortaleza – mas residente em Tauá desde a adolescência, não apenas conhece a arte do bem existir como é testemunha viva de alguns dos maiores acontecimentos esportivos mundiais. Ele acompanha a Copa do Mundo de futebol desde a primeira edição do evento, em 1930.

O entusiasmo, a julgar pela alegria na voz sobrecarregada pelo tempo, é o mesmo de quando, aos cinco anos de idade, via os jogadores em campo nos estádios uruguaios, onde ocorreu a estreia do torneio global. Dessa época, lembra de quase nada, confessa. No avançar das edições, porém, as memórias vêm um pouco mais claras, de ter presenciado títulos memoráveis, apogeu e queda de ídolos e até a evolução da própria família, cidade, estado e país.

“Gostei de todos os jogos do Brasil, principalmente de um contra a Suécia. Não lembro bem do dia que aconteceu, mas gostei”, gargalha. O jogador preferido de todas as Copas, por outro lado, é afirmação certeira: Pelé segue no coração como um dos ídolos mais adorados. Apesar da falta que o rei do futebol faz, o centenário continua o mesmo ritual de acompanhamento dos jogos. Registro feito por um dos netos dá conta de ilustrar o modus operandi do torcedor.

Veja também

Imagem da notícia: Decorar ruas para a Copa do Mundo transforma lugares de passagem em espaços de encontro
Ceará

Decorar ruas para a Copa do Mundo transforma lugares de passagem em espaços de encontro
Imagem da notícia: Jovens que nunca viram Brasil ganhar a Copa vivem expectativa do hexa: 'sinto falta do que não vivi'
Ceará

Jovens que nunca viram Brasil ganhar a Copa vivem expectativa do hexa: 'sinto falta do que não vivi'

Na fotografia, seu José Benigno está sentado em cadeira de balanço com um balde de pipoca na mão e um copo de refrigerante na outra. Quando não está assim, gosta de movimentar turmas. A família, claro, é a principal personagem das reuniões a favor da seleção brasileira. Foi acompanhado de três netos, por exemplo, que o patriarca assistiu a um dos jogos do Brasil num estádio de Brasília, quando a Copa foi realizada no país, em 2014.

Neste ano, a aposta dele é de que a seleção canarinha traz o hexacampeonato para casa. “É pra ganhar”, sentencia, já pronto para mais uma partida nesta quarta-feira (24), contra a Escócia, encerrando a fase de grupos.  “Toda a minha família gosta e torce. Nunca fui de jogar futebol, mas de assistir, sim”.

As Copas de antes e de agora

Quando questionado sobre o segredo para chegar tão bem na 24ª Copa do Mundo, a resposta do histórico admirador futebolístico – nascido José Gonçalves Macedo, mas com sobrenome Benigno devido ao tio – vem fácil: disposição, coragem e real interesse de prestigiar os jogos. “Principalmente quando o Brasil está ganhando”, enfatiza, aos risos. 

Sentado em cadeira de balanço com pipoca e refrigerante é um dos modos preferidos de seu José Benigno acompanhar as partidas.
Legenda: Sentado em cadeira de balanço com pipoca e refrigerante é um dos modos preferidos de seu José Benigno acompanhar as partidas.
Foto: Arquivo pessoal.

Por sua vez, ao traçar um paralelo entre o presente e o passado do evento, o antigo funcionário do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) gosta de trazer nomes e hábitos que o marcaram. Uma das personalidades ilustres é a do locutor Galvão Bueno. “Gostava muito de assistir às partidas transmitidas com ele… Não tem melhor, não”.

Na seara dos hábitos, rememora o período em que, sobretudo nas cidades do interior, a maior parte das transmissões dos primeiros jogos era realizada via rádio, com toda a emoção que o dispositivo reservava ao público. “Era muito diferente, não tinha muita televisão como hoje. Mas as pessoas sempre se reuniam, mesmo assim”.

Seu José Benigno inspiriu os 10 filhos, 18 netos e 17 bisnetos a gostar de acompanhar os jogos da Copa.
Legenda: Seu José Benigno inspiriu os 10 filhos, 18 netos e 17 bisnetos a gostar de acompanhar os jogos da Copa.
Foto: Arquivo pessoal.

Não sem motivo, a energia inveterada que ainda carrega ao lado dos 10 filhos, 18 netos e 17 bisnetos – todos muito orgulhosos do histórico torcedor, responsáveis inclusive pela produção de uma arte, na qual destacam: “Mais que torcedor, um apaixonado por futebol. Uma lenda. Uma inspiração”. Força capaz de levá-lo a crer que ainda haverá muitas Copas pela frente.

Enquanto eu estiver vivo, terei disposição de assistir à Copa do Mundo, especialmente aos jogos do Brasil. Quero deixar a vida me levar
José Benigno
Torcedor

A emoção de acompanhar todas as Copas

No fim das contas, o que seu José Benigno mais gosta é mesmo de demonstrar o quanto ama todo esse clima de divertimento e paixão coletiva. Talvez seja um dos motivos para que chegue tão longe não somente na idade, mas na sabedoria dos anos.

'Torcer pelo Brasil, comemorar cada gol, ver nossos ídolos em campo… Isso é bom demais', celebra seu José Benigno.
Legenda: 'Torcer pelo Brasil, comemorar cada gol, ver nossos ídolos em campo… Isso é bom demais', celebra seu José Benigno.
Foto: Arquivo pessoal.

“Torcer pelo Brasil, comemorar cada gol, ver nossos ídolos em campo… Isso é bom demais, não tem coisa melhor, não. Teve o tempo do Pelé, o tempo do Maradona, do Romário, do Ronaldinho. É uma felicidade muito grande ver tudo isso de perto”.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Esportes/copa do mundo de futebol Estados/Ceará

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Colunistas

Imagem da notícia Cearense de 101 anos testemunha todas as Copas do Mundo e crê no hexa: ‘É pra ganhar’
Ceará

Cearense de 101 anos testemunha todas as Copas do Mundo e crê no hexa: ‘É pra ganhar’

José Benigno nasceu em janeiro de 1925, assistiu a partidas no estádio e inspira toda a família.

Diego Barbosa

Há 18 minutos

Imagem da notícia Rodoviários iniciam greve por aumento salarial no Ceará
Ceará

Rodoviários iniciam greve por aumento salarial no Ceará

Mobilização teve início na madrugada desta quarta-feira (24) e deve seguir com novas ações.

Redação

Há 2 horas

Imagem da notícia Ceará tem 4 das 5 escolas com maiores médias do Brasil no Enem 2025; veja lista
Ceará

Ceará tem 4 das 5 escolas com maiores médias do Brasil no Enem 2025; veja lista

Análise dos microdados aponta instituições cearenses no topo do ranking nacional, com forte concentração em Fortaleza.

Alexia Vieira e Nícolas Paulino

Há 2 horas

Imagem da notícia Ipueiras decreta luto oficial de sete dias após morte de casal na CE-187
Ceará

Ipueiras decreta luto oficial de sete dias após morte de casal na CE-187

Antônio Igor e Vanessa atuavam em diferentes áreas no poder municipal.

Redação

Imagem da notícia Várzea Alegre antecipa férias para alunos de até 5 anos devido a aumento de casos de bronquiolite
Ceará

Várzea Alegre antecipa férias para alunos de até 5 anos devido a aumento de casos de bronquiolite

Município registrou aumento da doença, incluindo o óbito recente de um bebê de cerca de 2 anos, estudante da rede pública.

Carol Melo

Imagem da notícia Unifor oferece até 40% de desconto para novos alunos no semestre 2026.2
Ceará

Unifor oferece até 40% de desconto para novos alunos no semestre 2026.2

Benefício é válido para cursos de graduação, exceto Medicina, e pode ser mantido até o fim da formação conforme critérios institucionais.

Agência de Conteúdo DN

Imagem da notícia Jericoacoara encolhe e mar avança, em média, 10 metros por ano sobre praia
Ceará

Jericoacoara encolhe e mar avança, em média, 10 metros por ano sobre praia

UFC inicia diagnóstico para conter erosão costeira acelerada, consequência da ocupação de áreas e eventos climáticos.

Carol Melo

Imagem da notícia Rede de ensino de Fortaleza avança com infraestrutura e cardápio reformulado
Ceará

Rede de ensino de Fortaleza avança com infraestrutura e cardápio reformulado

Investimentos em climatização, espaços lúdicos e alimentação ampliam frequência dos alunos

Agência de Conteúdo DN

Imagem da notícia Casal de servidores morre carbonizado na rodovia onde ônibus com time de basquete tombou, em Tauá
Ceará

Casal de servidores morre carbonizado na rodovia onde ônibus com time de basquete tombou, em Tauá

O acidente envolveu uma colisão frontal entre um carro e um caminhão.

Bergson Araujo Costa

Imagem da notícia Cearense fundador do ITA receberá título póstumo de Doutor Honoris Causa pela Uece
Ceará

Cearense fundador do ITA receberá título póstumo de Doutor Honoris Causa pela Uece

Marechal Casimiro Montenegro Filho (1904-2000) será homenageado por contribuições à ciência, engenharia e inovação tecnológica no Brasil.

Redação

Imagem da notícia Treinador de time que sofreu acidente em Tauá lembra dia da tragédia: 'Viajar sempre foi rotina'
Ceará

Treinador de time que sofreu acidente em Tauá lembra dia da tragédia: 'Viajar sempre foi rotina'

Ricardo Lemos conta que a programação mudou no dia do acidente que deixou sete pessoas mortas.

Redação

Imagem da notícia Orós e mais 18 açudes do CE continuam sangrando após fim da quadra chuvosa; veja lista
Ceará

Orós e mais 18 açudes do CE continuam sangrando após fim da quadra chuvosa; veja lista

Continuidade do fenômeno comprova bom volume armazenado nos reservatórios.

Nícolas Paulino

Imagem da notícia Cachorro é resgatado após ficar preso em cerca elétrica de residência, em Barbalha
Ceará

Cachorro é resgatado após ficar preso em cerca elétrica de residência, em Barbalha

Animal não apresentou ferimentos após a ocorrência.

Redação

Imagem da notícia Homem de 25 anos fica em estado gravíssimo após acidente com ônibus em Aracati
Ceará

Homem de 25 anos fica em estado gravíssimo após acidente com ônibus em Aracati

O paciente foi transferido para o IJF, em Fortaleza, onde permanece internado.

Bergson Araujo Costa

Imagem da notícia Acidente com três veículos na CE-187, em Tianguá, deixa dois mortos e seis feridos
Ceará

Acidente com três veículos na CE-187, em Tianguá, deixa dois mortos e seis feridos

Vítimas seguiam para evento religioso.

João Lima Neto

Imagem da notícia Perfurações de obras da Linha Leste do Metrô atingem rede de gás natural na Avenida Santos Dumont
Ceará

Perfurações de obras da Linha Leste do Metrô atingem rede de gás natural na Avenida Santos Dumont

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Companhia de Gás do Ceará estiveram no local na manhã desta segunda-feira (22).

Ana Beatriz Caldas

 e 

Mylena Gadelha

Imagem da notícia Morre Nenê Guanabara, dono do restaurante do Crato que não tinha portas
Opinião

Morre Nenê Guanabara, dono do restaurante do Crato que não tinha portas

Personagem amava a boemia e deixou legado cultural no município.
Foto de Paulo Henrique Rodrigues (o Ph)

Paulo Henrique Rodrigues (o Ph)

Imagem da notícia Cagece suspende abastecimento de água em bairros de Fortaleza nesta terça (23); veja lista
Ceará

Cagece suspende abastecimento de água em bairros de Fortaleza nesta terça (23); veja lista

Interrupção do serviço é temporária e deve ser normalizado a partir das 17h.

Redação

Imagem da notícia Saúde Digital: Fortaleza usará aplicativos para consultas, remédios e assistente virtual
Ceará

Saúde Digital: Fortaleza usará aplicativos para consultas, remédios e assistente virtual

Dentre as tecnologias, a Prefeitura promete sistemas para facilitar acesso a medicamentos e ajudar diabéticos.

Ana Alice Freire* e Nícolas Paulino

Imagem da notícia Entre dor e generosidade, como a morte de sete jovens mudou a rotina de Juazeiro do Norte
Ceará

Entre dor e generosidade, como a morte de sete jovens mudou a rotina de Juazeiro do Norte

Município tornou-se epicentro de luto coletivo e de cenas que entraram para a história do lugar.

Diego Barbosa

1

2 3 4 5