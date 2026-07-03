Duas novas linhas de ônibus começam a operar em Fortaleza na segunda (6); confira os trajetos

As linhas vão circular entre os bairros Joaquim Távora e Centro, de forma sazonal.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
03 de Julho de 2026 - 11:16
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Legenda: O Terminal Santuário da Fé, na Praça José de Alencar (Centro), também será atendido pelas novas linhas.
Foto: Marcos Moura/Etufor.

Duas novas linhas de ônibus conectando os bairros Joaquim Távora e Centro, em Fortaleza, serão implementadas a partir da próxima segunda-feira (6). Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), as linhas serão a 1340 - Aldeota/Cidade da Criança/Centro/SP1 e a 1341 - Aldeota/Cidade da Criança/Centro/SP2.

Atendendo aos fortalezenses que circulam entre as duas localidades diariamente, as rotas passarão pelas Avenidas Rui Barbosa, Aguanambi, Soriano Albuquerque e o Terminal Santuário da Fé, na Praça José de Alencar. 

Em nota sobre o início da operação, a Etufor apontou que as linhas serão as primeiras a atender 100% da extensão da Avenida Soriano Albuquerque. Além disso, alguns trechos da Rui Barbosa ainda não contavam com linhas de ônibus, o que mudará com a novidade.

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As linhas citadas vão operar de segunda a domingo, mas de forma sazonal. A 1340 circulará das 6h às 14h20, enquanto a 1341 fará o trajeto estipulado das 14h20 às 22h30. 

As duas vão substituir a linha 701 - Parque Americano/Centro. Ao todo, serão realizadas 34 viagens de ida e volta por dia, contabilizando 17 em cada turno.

Conforme detalhes divulgados pela Etufor, a criação foi analisada e aprovada para atender a uma demanda dos passageiros, especialmente dos moradores do bairro Joaquim Távora.

Confira abaixo o itinerário das novas linhas:

1340 - Aldeota/Cidade das Crianças/Centro/SP1

Ida

Av. Rui Barbosa
Rua Tenente Benévolo
Av. Dom Manuel
Rua Costa Barros
Rua São José (Igreja da Sé)
Rua Sobral
Av. Alberto Nepomuceno
Rua Dr. João Moreira (Passeio Público)
Rua General Sampaio (Estação das Artes)
Rua Castro e Silva
Rua 24 de Maio
Terminal Santuário da Fé (Praça José de Alencar; integração com 59 linhas)

Volta

Terminal Santuário da Fé (Praça José de Alencar)
Rua 24 de Maio
Rua Meton de Alencar
Rua Solon Pinheiro (Cidade da Criança)
Rua Dom Pedro I
Av. Visconde do Rio Branco
Av. Aguanambi (integração com 32 linhas)
Rotatória Aguanambi
Av. Aguanambi
Av. Soriano Albuquerque
Av. Barão de Studart
Av. Hist. Raimundo Girão
Av. Rui Barbosa

1341 - Aldeota/Cidade da Criança/Centro/SP2

Ida

Av. Rui Barbosa
Av. Soriano Albuquerque
Av. Aguanambi
Av. Dom Manoel
Rua Rocha Lima
Rua Dona Leopoldina
Av. Heráclito Graça
Av. Duque de Caxias (Cidade da Criança)
Av. Tristão Gonçalves
Rua São Paulo
Rua 24 de Maio
Terminal Santuário da Fé (Praça José de Alencar)

Volta

Terminal Santuário da Fé (Praça José de Alencar)
Rua Liberato Barroso
Av. Tristão Gonçalves
Rua Castro e Silva (Estação das Artes)
Av. Alberto Nepomuceno (Igreja da Sé)
Rua Pessoa Anta (Centro Cultural Dragão do Mar)
Rua Almirante Barroso
Av. Historiador Raimundo Girão
Rua Ildefonso Albano (Aterro Praia de Iracema)
Av. Monsenhor Tabosa
Av. Rui Barbosa

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