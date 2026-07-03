Duas novas linhas de ônibus começam a operar em Fortaleza na segunda (6); confira os trajetos

Duas novas linhas de ônibus conectando os bairros Joaquim Távora e Centro, em Fortaleza, serão implementadas a partir da próxima segunda-feira (6). Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), as linhas serão a 1340 - Aldeota/Cidade da Criança/Centro/SP1 e a 1341 - Aldeota/Cidade da Criança/Centro/SP2.

Atendendo aos fortalezenses que circulam entre as duas localidades diariamente, as rotas passarão pelas Avenidas Rui Barbosa, Aguanambi, Soriano Albuquerque e o Terminal Santuário da Fé, na Praça José de Alencar.

Em nota sobre o início da operação, a Etufor apontou que as linhas serão as primeiras a atender 100% da extensão da Avenida Soriano Albuquerque. Além disso, alguns trechos da Rui Barbosa ainda não contavam com linhas de ônibus, o que mudará com a novidade.

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As linhas citadas vão operar de segunda a domingo, mas de forma sazonal. A 1340 circulará das 6h às 14h20, enquanto a 1341 fará o trajeto estipulado das 14h20 às 22h30.

As duas vão substituir a linha 701 - Parque Americano/Centro. Ao todo, serão realizadas 34 viagens de ida e volta por dia, contabilizando 17 em cada turno.

Conforme detalhes divulgados pela Etufor, a criação foi analisada e aprovada para atender a uma demanda dos passageiros, especialmente dos moradores do bairro Joaquim Távora.

Confira abaixo o itinerário das novas linhas:

1340 - Aldeota/Cidade das Crianças/Centro/SP1

Ida

Av. Rui Barbosa

Rua Tenente Benévolo

Av. Dom Manuel

Rua Costa Barros

Rua São José (Igreja da Sé)

Rua Sobral

Av. Alberto Nepomuceno

Rua Dr. João Moreira (Passeio Público)

Rua General Sampaio (Estação das Artes)

Rua Castro e Silva

Rua 24 de Maio

Terminal Santuário da Fé (Praça José de Alencar; integração com 59 linhas)

Volta

Terminal Santuário da Fé (Praça José de Alencar)

Rua 24 de Maio

Rua Meton de Alencar

Rua Solon Pinheiro (Cidade da Criança)

Rua Dom Pedro I

Av. Visconde do Rio Branco

Av. Aguanambi (integração com 32 linhas)

Rotatória Aguanambi

Av. Aguanambi

Av. Soriano Albuquerque

Av. Barão de Studart

Av. Hist. Raimundo Girão

Av. Rui Barbosa

1341 - Aldeota/Cidade da Criança/Centro/SP2

Ida

Av. Rui Barbosa

Av. Soriano Albuquerque

Av. Aguanambi

Av. Dom Manoel

Rua Rocha Lima

Rua Dona Leopoldina

Av. Heráclito Graça

Av. Duque de Caxias (Cidade da Criança)

Av. Tristão Gonçalves

Rua São Paulo

Rua 24 de Maio

Terminal Santuário da Fé (Praça José de Alencar)

Volta

Terminal Santuário da Fé (Praça José de Alencar)

Rua Liberato Barroso

Av. Tristão Gonçalves

Rua Castro e Silva (Estação das Artes)

Av. Alberto Nepomuceno (Igreja da Sé)

Rua Pessoa Anta (Centro Cultural Dragão do Mar)

Rua Almirante Barroso

Av. Historiador Raimundo Girão

Rua Ildefonso Albano (Aterro Praia de Iracema)

Av. Monsenhor Tabosa

Av. Rui Barbosa