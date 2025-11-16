Veja imagens da construção da maior Nossa Senhora de Fátima do mundo no CE

Durante quase um ano, o filmmaker Thiago Jordan registrou a construção da Nossa Senhora de Fátima na cidade do Crato, no Cariri cearense. Com 54 metros de altura, essa é a maior imagem da santa no mundo e foi inaugurada nesta quinta-feira (13).

Ao Diário do Nordeste, Thiago Jordan conta como foi acompanhar a construção da imagem. "Presenciar de perto a montagem da imagem de Nossa Senhora de Fátima, realizada com tanto cuidado e devoção por Ranilson Viana, foi uma experiência profundamente gratificante e marcante", resume.

Ranilson Viana foi o responsável pela criação da estátua, inspirada na réplica da peregrina mundial que está localizada na catedral de Nossa Senhora da Penha e esculpida pelo escultor português Guilherme Ferreira Thedim.

Veja o vídeo com os bastidores da construção:

Gravações da construção do monumento

Thiago Jordan acompanhou todo o processo de construção da Nossa Senhora de Fátima, desde a desmontagem da imagem anterior até o último detalhe do novo monumento. "Tem cenas que só eu mesmo fiz o registro. Por exemplo, a filmagem aérea da última peça", diz.

Os registros são inúmeros e são fruto de uma presença constante do filmaker no local da construção. Quase toda semana, ele reservava pelo menos um dia para ir até a obra, além de contar com as dicas de quem estava fazendo a montagem sobre momentos importantes da construção.

"Acompanhar cada etapa desse processo, observando a delicadeza dos detalhes e a seriedade com que cada gesto era conduzido, despertou uma emoção singular, a sensação de estar diante de algo verdadeiramente sagrado", descreve.

Para ele, acompanhar todo o processo "não foi apenas cumprir um trabalho". "Saber que essas imagens poderão, no futuro, contar essa história e tocar outras pessoas, reforça a importância do registro visual em momentos tão simbólicos", afirma.

Os registros de Jordan mostram, em imagens aéreas, as diversas peças usadas para a montagem de Nossa Senhora de Fátima e o processo de construção da estrutura do monumento até o instante final, em que a última peça é encaixada.

As imagens feitas por ele foram compartilhadas no próprio perfil no Instagram e na página "Cariri em Fotos", também administrada por Jordan. Além disso, Ranilson Viana, artista responsável pela construção do monumento, também compartilhou os registros.

"Ter a oportunidade de documentar tudo com proximidade e sensibilidade foi um privilégio que ultrapassa o profissional, foi uma vivência que ficará guardada como um marco de fé e devoção". Thiago Jordan Filmmaker

Inauguração

A imagem de Nossa Senhora de Fátima foi inaugurada como parte do Jubileu Mariano Diocesano. A solenidade contou com a participação de autoridades e de devotos tanto cearenses como de outros estados – eram esperadas 130 caravanas de seis estados.

O público pôde assistir shows de Irmã Raquel e Patrícia e Padre Fábio de Melo.

A expectativa do município é de que sejam realizadas romarias direcionadas ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, criando uma cultura romeira em torno da obra.