No Crato, Monumento de Nossa Senhora de Fátima deve atrair 35 mil fiéis em novembro

A cidade do Crato viverá no próximo dia 13 de novembro um marco de fé e tradição, com a bênção inaugural do novo Monumento de Nossa Senhora de Fátima. Aproximadamente 35 mil fiéis de diferentes municípios do Ceará e de outros estados são esperados para prestigiar a solenidade que integra o Jubileu Mariano Diocesano.

Na ocasião, estará presente a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima, vinda de Portugal. A programação contará também com os shows de Irmã Kelly Patrícia e do Pe. Fábio de Melo.

Para Mauro Silvestre, assessor especial do Gabinete do Prefeito e coordenador da Comissão Interinstitucional de Planejamento e Produção da Bênção Inaugural, a celebração representa um reencontro com a memória religiosa e cultural da região.

“Não há como falar na história do catolicismo no Cariri sem essa devoção à Nossa Senhora de Fátima. Desde as primeiras manifestações da fé na década de 1940 e a visita da Imagem Peregrina em 1953, essa devoção cresceu no meio do nosso povo. O monumento simboliza esse reencontro com a nossa história, com o catolicismo do Crato e de todo o Cariri”, destaca.

Com 54 metros de altura, a nova imagem de Nossa Senhora de Fátima foi criada pelo artista Ranilson Viana. A inspiração veio da réplica da peregrina mundial que se encontra na catedral de Nossa Senhora da Penha, produzida pelo escultor português Guilherme Ferreira Thedim.

Turismo religioso no Crato

De acordo com Mauro Silvestre, o município aposta que o monumento marcará o início de uma nova fase para o turismo religioso no Crato. Segundo ele, a expectativa é de que o espaço atraia cada vez mais romeiros e visitantes, fortalecendo a devoção à Nossa Senhora de Fátima e consolidando uma cultura de romaria permanente na região.

“A Prefeitura do Crato, em parceria com a Diocese, espera que esse evento de inauguração, que marca um novo tempo, inaugure também o calendário de romarias do Crato associado à devoção de Nossa Senhora de Fátima. A próxima romaria ocorrerá de fato em novembro de 2026, de modo que nós, a partir da entrega desta grande obra, estamos instituindo uma cultura de romaria permanente no meio do nosso povo a partir dessa devoção”, afirma o coordenador.

Logística do evento

A expectativa dos organizadores é de grande movimentação de fiéis vindos de diferentes regiões do Nordeste. “Já temos mais de 100 caravanas confirmadas de seis estados, incluindo o Ceará, que é o anfitrião”, destaca Mauro. Ele informa o que está sendo planejado para acolher os romeiros.

“Estamos preparando toda uma estrutura de acolhimento, com atenção especial à segurança, organização do trânsito e orientação dos romeiros e romeiras que visitarão o Crato”, afirma Mauro Silvestre. Ele destaca ainda que a Prefeitura está implementando uma logística cuidadosa para garantir conforto e acessibilidade aos visitantes. “Nosso objetivo é oferecer uma festa gratuita, acolhedora e marcada pela espiritualidade”, completa.

O evento é uma realização da Prefeitura e da Diocese do Crato, com apoio do Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Portugal e do Sistema Fecomércio/Sesc.

Confira a programação

13 de novembro de 2025

17h – Acolhida das Caravanas dos (as) Romeiros(as) de Nossa Senhora de Fátima.

(Ministério de Música Combatentes – Missão Resgate);

18h - Terço Mariano na réplica da capela das aparições e translado da imagem peregrina para o altar;

19h - Missa Solene com benção apostólica e concessão de indulgência plenária a todos aqueles que participarem da peregrinação;

Benção e inauguração do monumento de Nossa Senhora de Fátima e Show Católico

20h30 – Show Irmã Kelly Patrícia

22h30 – Show Pe. Fábio de Melo

Serviço

Bênção inaugural do novo Monumento de Nossa Senhora de Fátima

Data: 13 de novembro de 2025

Horário: A partir das 17h

Local: Monumento de Nossa Senhora de Fátima, Crato – CE