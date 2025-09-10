Diário do Nordeste
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Alece aprova doação de terreno à UFCA para construção de hospital universitário em Juazeiro do Norte

Equipamento foi anunciado no ano passado e demandará um investimento de R$ 260 milhões

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
(Atualizado às 17:27)
PontoPoder
Ilustração mostra projeto da fachada do futuro Hospital Universitário (HU) da UFCA
Legenda: Projeto da fachada do futuro Hospital Universitário (HU) da UFCA
Foto: Divulgação/Ebserh

Os deputados da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovaram o projeto de lei que autoriza a doação de terreno do Estado para a construção do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal do Cariri (UFCA), em Juazeiro do Norte. A mensagem começou a tramitar em regime de urgência nesta quarta-feira (10), sendo aprovada no mesmo dia. 

Por meio do PL 69/2025, o Executivo estadual pretende oficializar a cessão do imóvel de 67 mil m² para a instituição federal. A propriedade fica na Avenida Maria Letícia Leite Pereira, na Cidade Universitária, ao lado do campus Juazeiro do Norte.

teaser image
PontoPoder

Deputados aprovam empréstimo de R$ 860,8 milhões para investimentos do Governo do Ceará

teaser image
PontoPoder

Alece aprova criação de cargos na Secretaria de Saúde e recursos para o Hospital da PM no Ceará

O terreno tem valor de R$ 15 milhões e foi desapropriado pelo Governo do Ceará visando a construção do equipamento, conforme divulgado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que será responsável por administrar a unidade.

“A iniciativa resultará em significativo avanço na educação em saúde no Estado, oferecendo um ambiente completo e moderno para a formação de futuros profissionais nessa área. Além disso, o novo equipamento permitirá a integração ensino-serviço-comunidade, otimizando a qualidade do ensino e proporcionando aos estudantes experiências práticas essenciais para o desenvolvimento de suas habilidades clínicas e de pesquisa”
Justificativa do PL 69/2025
Autoria do Governo do Ceará

Agora, após a aprovação no Plenário 13 de Maio, a matéria retorna ao gabinete do governador Elmano de Freitas (PT) para sanção. 

Legenda: Localização de futuro hospital universitário
Foto: Divulgação Ebserh

NOVO HOSPITAL

De média e alta complexidade, o Hospital Universitário da UFCA foi anunciado no ano passado e demandará um investimento de R$ 260 milhões do governo federal, advindos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

A previsão é que as obras comecem ainda em 2025, mas a data de conclusão ainda não foi divulgada. 

A unidade hospitalar contará com 200 leitos, sendo 40 Unidades de Terapia Intensiva (UTI), em 20 mil metros quadrados de área construída. O hospital também atuará na produção de dados epidemiológicos e novos indicadores para políticas públicas de saúde da região.

