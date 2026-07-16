Publicitária inauguraria clínica no dia do incêndio em shopping: 'É muito triste'

A publicitária Mariana Barroso, de 23 anos, iria inaugurar, junto com mãe, uma clínica no Ceará Moda Shopping, empreendimento atingido por um incêndio de grandes proporções nesta quinta-feira (16). A inauguração estava marcada para hoje, justamente no dia em que ocorreu o incidente, após trabalho de estruturação que envolveu a família.

A jovem revelou à reportagem do Diário do Nordeste que a expectativa era abrir uma clínica de Psicologia, um sonho da mãe psicóloga.

"Eu e minha mãe iríamos inaugurar a clínica hoje, passamos a semana inteira aqui, foram três meses de muito trabalho, a gente ia abrir hoje, mas aconteceu isso", lamentou a publicitária.

É muito triste. A gente estava na expectativa de abrir hoje. Saímos ontem daqui super tarde, trabalhando pra já ficar tudo pronto pra hoje, mas é isso. É uma pena. Mariana Barroso Publicitária e lojista

Legenda: Empreendedoras contaram com a ajuda de outros lojistas para amenizar os prejuízos do incêndio. Foto: Diego Barbosa.

Prejuízos

Segundo Mariana, a clínica já estava totalmente estruturada, aguardando apenas a inauguração nesta quinta (16), que contou, inclusive, com todo um investimento de divulgação da data. Ela estima prejuízos em toda a parte elétrica, principalmente nas instalações do ar-condicionado.

"A loja estava toda pronta. Não faltava mais nada, era só a inauguração mesmo hoje, a gente ainda não atendeu ninguém. Toda a divulgação foi feita. Ainda estamos calculando o prejuízo, esperando a Defesa Civil e o seguro para ver o que foi perdido, mas eu acredito que a gente perdeu toda a parte elétrica, ar-condicionado, caixas de ar-condicionado...", detalhou a jovem.

Apesar de o incêndio ter iniciado por volta das 2h30 desta madrugada, a empreendedora foi informada sobre o ocorrido apenas cedo da manhã e logo foi à loja tentar mitigar a destruição do fogo. Ela agradeceu ainda a força-tarefa dos lojistas em ajudar o comércio atingido pelas chamas.



"A gente soube por volta das 6h30 da manhã e veio correndo pra cá. Entramos e tiramos só algumas coisas. Tentammos tirar tudo, mas voltou o foco do incêndio aqui em cima da gente. Contamos também com a ajuda dos nossos vizinhos", contou.

Incêndio no Ceará Moda Shopping

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Ceará Moda Shopping, localizado na Avenida Luciano Carneiro, no bairro Parreão, em Fortaleza, na madrugada desta quinta-feira (16). As chamas começaram no galpão de uma distribuidora de autopeças, que fica ao lado do edifício, e se espalharam.

Após cerca de seis horas de trabalhos, em torno das 8h30 da manhã, o fogo já havia sido controlado pelo Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE), que foi acionado e chegou ao local por volta de 2h30 da madrugada.

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Em entrevista ao Diário do Nordeste, o coronel Sousa Júnior, do CBMCE, informou que as chamas foram debeladas. Segundo o militar, a Defesa Civil já foi acionada para verificar algumas rachaduras em torno do prédio, para informar se há a possibilidade ou não de o edifício colapsar.

O prédio ocupa um quarteirão inteiro da via e uma grande concentração de fumaça atingiu a região. A causa do incêndio ainda não foi informada.