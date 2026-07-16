Incêndio de grandes proporções atinge shopping na Av. Luciano Carneiro, em Fortaleza

Corpo de Bombeiros está no local.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
16 de Julho de 2026 - 06:51 (Atualizado às 07:16)

Um incêndio de grandes proporções atinge o Ceará Shopping, localizado na Avenida Luciano Carneiro, no bairro Parreão, em Fortaleza, desde a madrugada desta quinta-feira (16).  As chamas começaram no galpão de uma distribuidora de autopeças, que fica ao lado do edifício, e se espalhou.  

O prédio ocupa um quarteirão inteiro da via e uma grande concentração de fumaça atinge a região. 

uma grande concentração de fumaça atinge a região.
Legenda: uma grande concentração de fumaça atinge a região.
Foto: Reprodução.

O Corpo de Bombeiros do Ceará está no local com cinco viaturas e dois caminhões-tanque para o combate das chamas. Conforme informações apuradas pelo repórter Davi César da TV Verdes Mares, foi feito o isolamento de gás e de energia elétrica do centro comercial para conter os danos. 

*Matéria em atualização

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Colunistas

Imagem da notícia Incêndio de grandes proporções atinge shopping na Av. Luciano Carneiro, em Fortaleza
Ceará

Incêndio de grandes proporções atinge shopping na Av. Luciano Carneiro, em Fortaleza

Corpo de Bombeiros está no local.

Redação

Há 25 minutos

Imagem da notícia Piauiense vende sanfona para seguir carreira de investigador no CE: ‘Decisão muito difícil’
Ceará

Piauiense vende sanfona para seguir carreira de investigador no CE: ‘Decisão muito difícil’

O instrumento possibilitou que Mateus Vitório, de 27 anos, se mudasse para o Ceará para ingressar na Polícia Civil do Estado.

Ana Beatriz Caldas

Há 1 hora

Imagem da notícia Novo BRT prevê 7 estações de ônibus na BR-116 em Fortaleza; veja projeto
Ceará

Novo BRT prevê 7 estações de ônibus na BR-116 em Fortaleza; veja projeto

Obras contemplarão 9,2 quilômetros de extensão ligando o bairro de Fátima à Messejana.

Clarice Nascimento

Há 1 hora

Imagem da notícia Farol novo do Mucuripe está apagado há três meses e afeta pelo menos 2 mil pescadores
Ceará

Farol novo do Mucuripe está apagado há três meses e afeta pelo menos 2 mil pescadores

Situação ocorreu em abril após sinal ser atingido por um raio; não há previsão de retomada.

Diego Barbosa

 e 

João Lima Neto

Imagem da notícia Princípio de incêndio no Hospital Universitário do Ceará é controlado e não deixa feridos
Ceará

Princípio de incêndio no Hospital Universitário do Ceará é controlado e não deixa feridos

Foco do incêndio ocorreu em ala que não estava em funcionamento e não tinha pacientes.

Redação

Imagem da notícia Queda de energia atinge bairros de Fortaleza e Região Metropolitana nesta terça (14)
Ceará

Queda de energia atinge bairros de Fortaleza e Região Metropolitana nesta terça (14)

Moradores relataram falhas no serviço de energia e dados móveis na Capital.

Redação

Imagem da notícia 'Golpe do Mounjaro': cliente de farmácia em Fortaleza denuncia roubo de dados para compra do remédio
Ceará

'Golpe do Mounjaro': cliente de farmácia em Fortaleza denuncia roubo de dados para compra do remédio

Vítima teve uma compra de R$ 3.498,82 feita em seu nome, mas afirma não reconhecâ-la nem saber quem a efetuou.

Paulo Roberto Maciel

Imagem da notícia CE terá calor acima da média e perda de água nas lavouras até setembro; veja análise
Ceará

CE terá calor acima da média e perda de água nas lavouras até setembro; veja análise

Com influência do El Niño, temperaturas podem aumentar até 2ºC entre julho e setembro.

Clarice Nascimento

Imagem da notícia Halleluya 2026 terá bolsão de estacionamento no Castelão e transfer até o festival
Ceará

Halleluya 2026 terá bolsão de estacionamento no Castelão e transfer até o festival

A estrutura do evento também terá uma expansão, com novos espaços e novas entradas para o público.

Ana Alice Freire* e Luana Barros

Imagem da notícia Após uma semana sem água, moradores do José Walter organizam protesto e cobram respostas da Cagece
Ceará

Após uma semana sem água, moradores do José Walter organizam protesto e cobram respostas da Cagece

Abastecimento na região foi interrompido na última terça-feira (7) devido a reparos no sistema de fornecimento da Grande Fortaleza.

Paulo Roberto Maciel