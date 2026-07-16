Incêndio de grandes proporções atinge shopping na Av. Luciano Carneiro, em Fortaleza

Um incêndio de grandes proporções atinge o Ceará Shopping, localizado na Avenida Luciano Carneiro, no bairro Parreão, em Fortaleza, desde a madrugada desta quinta-feira (16). As chamas começaram no galpão de uma distribuidora de autopeças, que fica ao lado do edifício, e se espalhou.

O prédio ocupa um quarteirão inteiro da via e uma grande concentração de fumaça atinge a região.

Legenda: uma grande concentração de fumaça atinge a região. Foto: Reprodução.

O Corpo de Bombeiros do Ceará está no local com cinco viaturas e dois caminhões-tanque para o combate das chamas. Conforme informações apuradas pelo repórter Davi César da TV Verdes Mares, foi feito o isolamento de gás e de energia elétrica do centro comercial para conter os danos.

*Matéria em atualização