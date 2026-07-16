Comerciantes fazem força-tarefa para salvar mercadorias após incêndio em shopping: 'Desesperador'

Funcionários chegaram a arrombar portas para resgatar itens das lojas.

Escrito por Raísa Azevedo e Diego Barbosa producaodiario@svm.com.br
16 de Julho de 2026 - 12:35 (Atualizado às 13:40)
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Legenda: Lojistas se reúnem para tentar salvar mercadorias.
Foto: Diego Barbosa.

O incêndio que atingiu o Ceará Moda Shopping, em Fortaleza, afetou a rotina de diversos comerciantes que atuam no estabelecimento. Ainda durante a madrugada desta quinta-feira (16), funcionários foram informados sobre o incidente e logo se reuniram numa força-tarefa para tentar salvar parte das mercadorias e minimizar os prejuízos.

O Diário do Nordeste ouviu relatos de trabalhadores em uma das áreas mais atingidas pelas chamas. A supervisora da fábrica da loja Donali, Geyce Queiroz, contou à reportagem que os comerciantes chegaram a arrombar portas para conseguir livrar os itens do fogo, que já se alastrava.

"Acabou atingindo toda a parte da frente da fábrica, deu perda total, a gente não conseguiu salvar mais nada. Houve perda de tecido, de maquinários, computadores, televisão. A gente tinha de um tudo lá na fábrica. Perdemos. Viemos todos pra cá, pra ver se podia recuperar alguma coisa. Vimos o fogo se alastrar, quebrar as janelas", descreveu.

Comerciantes conseguem resgatar parte de mercadoria em loja.
Legenda: Comerciantes conseguem resgatar parte de mercadoria em loja.
Foto: Diego Barbosa.

A supervisora, que trabalha há 11 anos na empresa, lamentou ao se deparar com a cena da fábrica sendo consumida pelo fogo.

Pra gente é uma perda muito grande, porque é uma empresa que a gente trabalha há muitos anos. Nunca imagina que isso vai acontecer, né? Isso ter acontecido é desesperador, um sofrimento, uma tristeza muito grande.
Geyce Queiroz
Supervisora de loja

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Mutirão de ajuda entre lojistas

Manoel Arrais, professor e proprietário de um curso localizado no shopping, chegou ao prédio por volta das 6h da manhã e se juntou ao que chamou de "mutirão de ajuda" entre os lojistas. 

"Todo mundo se ajudou. A gente fez aquele mutirão pra poder retirar os pertences que estavam dentro das lojas. O funcionário do shopping arrombou, porque não conseguimos abrir pelos vidros. E aí foi aquela força-tarefa, todo mundo ajudando, aquele cordão humano pra poder tirar as coisas de uma loja pra outra. Foi um trabalho da comunidade, todo mundo tirando e, passo a passo, organizando, ajudando o outro para a gente poder aliviar pelo menos um pouco desse prejuízo das lojas", detalhou.

A loja do professor não foi atingida diretamente pelas chamas, então ele decidiu ajudar outros lojistas abrigando as mercadorias resgatadas.

"A gente pegou também material de todas as lojas e colocamos dentro da minha loja pra poder resguardar. Porque não tem pra onde levar de urgência, está tudo guardado lá. Inclusive, a gente está até sem funcionar porque tá com muita coisa das outras lojas", contou o empreendedor.

Incêndio no Ceará Moda Shopping

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Ceará Moda Shopping, localizado na Avenida Luciano Carneiro, no bairro Parreão, em Fortaleza, na madrugada desta quinta-feira (16).  As chamas começaram no galpão de uma distribuidora de autopeças, que fica ao lado do edifício, e se espalharam.

Após cerca de 6 horas de trabalhos, em torno das 8h30 da manhã, o fogo já havia sido controlado pelo Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE), que foi acionado e chegou ao local por volta das 2h30 da madrugada.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o coronel Sousa Júnior, do CBMCE, informou que as chamas foram debeladas. Segundo o militar, a Defesa Civil já foi acionada para verificar algumas rachaduras em torno do prédio, para informar se há a possibilidade ou não de o edifício colapsar.

O prédio ocupa um quarteirão inteiro da via e uma grande concentração de fumaça atingiu a região. Ainda não foi informada a causa do incêndio.

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