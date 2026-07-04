Quer escrever melhor? Coleção reúne dicas e transforma o erro em ferramenta criativa

Uma boa escrita nasce do erro. Para chegar a algo que reverbere, é preciso errar e errar de novo. Foi desse princípio que surgiu a Coleção Errar Melhor, da editora WMF Martins Fontes, que tem publicado ensaios sobre o ofício da escrita e o processo de feitura de um livro.

Dentre os autores já publicados nessa coleção, estão Marília Garcia, Liliana Villanueva, Cristina Rivera Garza, Robert Louis Stevenson e Lydia Davis. A organização ficou sob a responsabilidade do escritor e editor Joca Reiners Terron.

Legenda: Livros da Coleção Errar Melhor, da WMF Martins Fontes. Foto: Divulgação/WMF Martins Fontes.

Ao Diário do Nordeste, Joca revelou ter se inspirado na famosa expressão de Samuel Beckett, vencedor do Nobel de Literatura em 1969: “Já tentou. Já fracassou. Não importa. Tente novamente. Fracasse de novo. Fracasse melhor”.

“Sempre valorizei o acaso como princípio criativo, o acidente e os erros como contribuição para a criação literária, o mal-entendido como origem do inusitado. Me guiei por isso”. Joca Reiners Terron Escritor e editor

A seleção dos livros publicados conta com um processo permanente de investigação e depuração. Entre suas diversas leituras, Joca realiza uma curadoria escolhida a dedo, focando em obras que passeiam pelo campo da poesia e da fabulação.

Às vezes, dez livros chegam a ser indicados para a publicação, antes de a editora selecionar um. Apesar de exigir dedicação e paciência, os livros estão sendo publicados desde 2024, e hoje a coleção já conta com cinco títulos publicados.

Ocupar um espaço de debate sobre a própria escrita

Para Joca, a literatura é um dos poucos territórios da atividade humana em que o erro e o fracasso são eventos produtivos e transcendentes.

"Na engenharia, se o calculista erra, o concreto despenca na cabeça das pessoas. No texto ficcional, não. Como costumo dizer, apenas na ficção podemos nos deparar com o monstro e sobrevivermos. Na vida real, isso não acontece", brincou.

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Por isso, os livros da coleção se abraçam a essa possibilidade. A escrita passa pelo processo de aprendizado, pela compreensão de que nem sempre o texto corresponde ao acerto imposto pela gramática ou à normatividade social.

Com a coleção, Joca espera que os leitores consigam ampliar o repertório literário, principalmente aqueles que querem percorrer a carreira de escritor.

"Hoje, percebo que as pessoas querem escrever, a despeito de terem uma baixíssima experiência leitora. É um estranho fenômeno: escritores que não leem. Se a coleção contribuir para elevar o nível do repertório e a valorização da leitura, estará de bom tamanho", destacou.

Legenda: Livro "Pensar com as mãos" foi lançado em maio de 2025. Foto: Divulgação/WMF Martins Fontes.

Livros da Coleção Errar Melhor

Dentre os livros que já foram publicados, estão: