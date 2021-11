Ex-apresentadora cearense, Cintia Lima vive nos EUA e é dubladora de séries e novelas

Quem sempre foi espectador assíduo da TV Verdes Mares com certeza lembra de Cintia Lima. Durante 18 anos, ela integrou a programação jornalística da emissora – primeiro apresentando o Jornal do Meio Dia (atual CETV 1ª edição) e depois à frente do Jornal do Dez (CETV 2ª edição).

Legenda: Faz quatro anos que Cintia Lima é dubladora em duas grandes empresas americanas, assinando trabalhos para Netflix, Sony, Discovery, HBO, Globoplay, entre outras Foto: Arquivo pessoal

Longe dos telejornais cearenses, a ex-apresentadora vive na cidade de Miami, estado da Flórida (EUA), onde se mudou com a família em 2016. Hoje, há outro ofício no qual a cearense passou a se dedicar: faz quatro anos que ela é dubladora em duas grandes empresas americanas.

É possível ouvir a voz da cearense em trabalhos para Netflix, Sony, Discovery, TLC, HBO, Globoplay, novelas turcas e mexicanas. “Nunca imaginei que encontraria também esse lado ‘atriz’ na minha vida”, confessa, entre risos.

“Não vou lembrar de tudo que já dublei, mas posso citar como exemplos a atuação em Instant Hotel, uma série disponível na Netflix – faço a voz da atriz Juliet Ashworth; e a novela turca Novamente Apaixonados, exibida na Globoplay, em que faço a personagem Yadgar”.

Ela também trabalha como colaboradora da Globo Internacional – desta vez para o America News, jornal da emissora nos Estados Unidos – e para um jornal local, chamado Achei USA. Também atua na TV Evangelizar, de Padre Reginaldo Manzotti, alguém que considera um amigo e conselheiro.

Legenda: Com Padre Reginaldo Manzotti, alguém que considera conselheiro e amigo, durante programa da TV Evangelizar Foto: Arquivo pessoal

“Além disso, trabalhei como project manager (gerente de projetos) numa empresa de dublagem. Atualmente, estou conhecendo um novo ramo numa companhia de cargas internacionais, também gerenciando projetos relacionados ao comércio exterior”, detalha.

Orgulho de ser nordestina

Fazendo questão de dizer que é “cearense da gema”, Cintia Lima nasceu em Fortaleza e tem muito orgulho de ser nordestina. Ela ama cuscuz e ovo com baião de dois, prato que saboreia inclusive no atual endereço. No que diz respeito à personalidade, descreve-se como bastante extrovertida, nutrindo um grande prazer por conversar, ler e contar histórias.

Legenda: Na bancada do CETV durante os trabalhos na TV Verdes Mares Foto: Arquivo pessoal

“Daí o meu fascínio pela Comunicação. Também tive meu pai, Sinfrônio (cartunista e chargista) como influência, uma das pessoas mais inteligentes que conheci. Acho que tudo na vida tem meio a ver com destino; o meu era trabalhar com Comunicação e sempre será”, diz.

Quando o assunto é conduta profissional, a jornalista elenca como fator mais importante o ato de conhecer pessoas. Fazer amizades e acompanhar a trajetória de quem a rodeia sempre foi primordial nos 26 anos de carreira. Não à toa, as belas memórias de quando esteve em solo cearense, dividindo espaço com conhecidos nomes do público.

Uma trajetória profissional iniciada na TV Ceará com apenas 19 anos de idade e que prosseguiu na TV Diário por dois anos, quando comandou o Diário na TV, até se firmar na TV Verdes Mares.

“Eu costumava dizer que cada dia na televisão era especial, cada notícia envolvia uma história, uma vida, e era particularmente especial, independentemente do assunto”. Apresentar o Troféu Sereia de Ouro, contudo, sempre foi um motivo a mais de honra, tendo em vista o aprofundamento no legado de pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do Ceará. A cobertura da Copa do Mundo, em 2014, também foi algo inesquecível.

“Deixei a TV Verdes Mares em junho de 2016. Lembro demais daquele momento, em que fiz questão de me despedir ao vivo dos telespectadores no último dia de jornal – afinal, estava na casa das pessoas todos os dias, e desaparecer assim de um dia pro outro seria muito estranho. Eu devia isso ao público. Foi emocionante!”.

Legenda: Apresentar o Troféu Sereia de Ouro sempre foi uma honra para Cintia Lima durante sua atuação profissional no Ceará Foto: Arquivo pessoal

Gosto por desafios

Ainda perseguindo muitos sonhos – segundo ela, eles alimentam a alma e dão asas à inteligência – Cintia se desdobra para dar conta de todos os compromissos profissionais e pessoais, uma labuta diária.

A jornalista de 45 anos é mãe de Yuri, Iago e Luca, e diz que tenta cada vez mais se conectar a Deus, almejando ser uma melhor mãe, esposa, profissional e dona de casa. “Esta última é a parte mais difícil”, confessa.

Legenda: Com o marido, Guto, e os filhos, nos Estados Unidos Foto: Arquivo pessoal

“Acho que na vida tudo é um ciclo, e creio que completei bem o meu ciclo no jornalismo do Ceará. Sempre gostei de me desafiar, já estava na hora de encarar uma nova jornada. E também pensei muito nos meus filhos, que iriam adquirir uma nova língua e cultura. Conhecer um mundo novo”.

Ela não descarta voltar à terra natal, embora diga que “só Deus sabe” do futuro – se vai permitir que ela continue onde está hoje ou levante outros voos. Mas a saudade do recanto primeiro permanece, tendo em vista que é aqui onde toda a família de Cintia vive.

Legenda: "A vida é uma sequência de desafios, tô nela pro que der e vier. Vivo o presente", afirma Cintia Lima Foto: Arquivo pessoal

Soma-se a esse panorama as constantes mensagens que ainda recebe de espectadores cearenses, mesmo após meia década que partiu do Estado. Gente que até hoje liga para a TV Verdes Mares perguntando por ela. “O carinho sempre foi muito grande, e respeito muito esse público”, vibra.

Cintia Lima Jornalista, apresentadora e dubladora “A vida é uma sequência de desafios, tô nela pro que der e vier. Vivo o presente. O futuro, quem sabe? Só Deus. Eu sempre me permito tudo. Daqui a 10 anos, por exemplo, com certeza estarei com ainda mais fé em Deus e procurando conhecer novas pessoas e histórias”.

