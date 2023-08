Conheça a história de amor entre Marieta Severo e o marido Aderbal Freire-Filho, juntos desde 2004

O diretor cearense Aderbal Freire Filho, falecido nesta quarta-feira (9), e Marieta Severo, estavam juntos desde 2004. O relacionamento dos dois se deu após a atriz se divorciar do cantor Chico Buarque, em 1999, com quem foi casada por mais de 30 anos e teve três filhas. Mesmo casados, os dois moravam em casas separadas.

"Eu tinha construído meu espaço, nunca tinha morado sozinha. Casei muito jovem, tive uma filha com 21 anos. Aquele armário só para mim era uma conquista (risos). Foi algo muito natural para nós dois, não existia outra hipótese", declarou Marieta em uma extensa entrevista ao Uol.

A atriz iniciou sua relação com Aderbal após 50 anos. Em reportagens, ela ressaltou a história de amor madura, em que cada um teve sua vida antes de se encontrar.

"Sou grata a ele pela maneira como entrou na minha vida e respeitou a minha história, a minha construção", disse em entrevista à revista Marie Claire.

Casal fundou teatro

Aderbal também era um dos fundadores do Teatro Poeira, empreendimento de Marieta e da amiga de longa data Andrea Beltrão. Os dois também trabalharam juntos como atriz e diretor, como na peça "Incêndios", que tinha Marieta Severo como protagonista.

No ano de 2020, o casal passava a pandemia em Nogueira, em Petrópolis, com as netas de Marieta. Aderbal seguiu para o Rio para resolver um problema e voltaria no dia seguinte. Marieta contou que, numa das ligações para o marido, percebeu que ele estava estranho e ligou pedindo socorro à emergência. Ele teve um AVC hemorrágico.

Depois do AVC hemorrágico, o diretor ficou por meses internado até voltar para casa. Os dois, então, passaram a morar juntos pela primeira vez na casa de Marieta.