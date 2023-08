Morre Sixto Rodríguez, cantor de 'Sugar Man', aos 81 anos

Morreu o músico americano Sixto Rodríguez, na terça-feira (8). A produção do artista de 81 anos confirmou a morte nas redes sociais. A causa do óbito não foi revelada.

"É com grande tristeza que nós do Sugarman.org anunciamos que Sixto Díaz Rodríguez faleceu nesta terça", informou o comunicado da produção do músico, conhecido por sucessos como "Sugar Man" e "I Wonder".

"Enviamos nossos mais sinceros pêsames para suas filhas - Sandra, Eva e Regan - e para toda sua família", ressaltou o comunicado.

Trajetória

O músico nasceu em 10 de julho de 1942, na cidade de Detroit, no estado de Michigan. Filho de pais mexicanos, Rodríguez trabalhava em linhas de montagem de veículos, enquanto ganhava a vida como músico em seu tempo livre. Lançou dois álbuns na década de 1970, "Cold Fact" e "Coming From Reality", que fizeram dele um músico cult, embora ele mesmo não soubesse.

Depois disso, Rodríguez desistiu da música para viver uma vida tranquila em Detroit.

Formou-se em filosofia na Universidade de Wayne e participou da política. Candidatou-se, sem sucesso, à prefeitura local, a vereador e até ao Senado estadual.

O homem não tinha ideia, no entanto, de que sua música, especialmente "Sugar Man", tinha seguidores leais na África do Sul do Apartheid, Nova Zelândia e Austrália. Em 1979, surpreendeu-se ao ser convidado para cantar na Austrália, país para onde voltou dois anos depois.

Sua ausência pública alimentou a crença, entre os fãs, de que Rodríguez estava morto. Mas a Internet mudou isso. Sua filha Eva encontrou páginas dedicadas ao pai, e ele foi encontrado pelos fãs. Em 1998, fez uma turnê de sucesso pela África do Sul.

"Eu disse a ele: na África do Sul você é maior do que Elvis", lembrou um de seus fãs, Stephen Segerman, em entrevista ao Detroit News em 2008.

De acordo com Segerman, a crueza e os temas dedicados a escapar da dura realidade - "Sugar Man" é uma ode surrealista a um traficante de drogas - ecoaram fundo na África do Sul do Apartheid.

O músico Dave Matthews, nascido em Joanesburgo, fez um cover de Rodríguez. Ele foi "um dos heróis da minha infância", afirmou.

Álbuns premiados

Os discos de Rodríguez foram relançados em CDs, e sua extraordinária história foi imortalizada no filme "Searching for Sugar Man" (2012), que conquistou diversos prêmios, entre eles um Oscar e um BAFTA. Também contribuiu para o sucesso tardio de Rodríguez em seu próprio país, os Estados Unidos, alimentando o renascimento de sua carreira musical.

Quatro décadas após lançar seus discos, foi convidado para se apresentar nos festivais Coachella e Glastonbury, e embarcou em várias turnês mundiais.