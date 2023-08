Morre o teatrólogo cearense Aderbal Freire-Filho

Morreu, nesta quarta-feira (9), o ator, diretor e dramaturgo Aderbal Freire-Filho. Nascido em Fortaleza, é considerado um dos grandes nomes no teatro brasileiro. O cearense atuou e dirigiu desde a década de 1970, período no qual se mudou para o Rio de Janeiro.

Com atuação também no rádio e televisão, o diretor teatral era casado com a atriz Marieta Severo. As causas da morte ainda não foram divulgadas. Em 2020, Aderbal foi internado após sofrer um AVC hemorrágico no dia 24 de junho. Naquela ocasião, ficou internado por mais de 70 dias.

Em 2003, o talento deste cearense foi agraciado com o Troféu Seria de Ouro. Entre os inúmeros feitos da carreira artística e acadêmica, criou o "Centro de Demolição e Construção do Espetáculo" (1989-2003) e coordenou a comissão que criou o Curso de Direção Teatral, da Escola de Comunicação, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).