Sem herdeiros, entenda como herança de Aracy Balabanian será dividida

A atriz Aracy Balabanian, que morreu aos 83 anos na última segunda-feira (7), não teve filhos e dizia que havia construído, ao seu jeito, a própria família. De acordo com informações do jornal O Globo, familiares da artista não revelaram se ela deixou um testamento. Seguindo as regras de sucessão, conforme as normas jurídicas brasileiras, a herança de Aracy deve ser dividida entre irmãos, sobrinhos, tios e primos.

Segundo a artista, que estava sempre rodeada pelos sobrinhos e era chamada como "dinda", ela não queria ser lembrada como uma mulher que não casou e não teve filhos. O relato foi dado em entrevista ao jornalista Pedro Bial, no programa Conversa com Bial, da TV Globo, em 26 de agosto de 2022.

"Eu não casei, eu não tive filhos e vivi intensamente. Tem um monte de crianças na minha vida. Quando eu disse que não podia, ou não queria me casar, é porque eu não tinha condições de conciliar a minha vida de atriz já que eu tive tantas dificuldades antes. Eu não tive tempo, mas amei e fui amada. Eu vivi intensamente", disse.

Durante o programa, a atriz citou as três amigas, também atrizes, Ilka Soares, Marilu Bueno e Maria Lucia Dahl, que morreram. Aracy contou ter ficado triste por escreverem que Marilu Bueno "não casou e não teve filhos".

"Isso é uma falha de caráter? Isso é uma falha? O que que é isso? O que quer dizer, o que significa uma mulher que não casou e não teve filhos? Precisava ter ali alguma referente a isso, porque deu a impressão de que a Marilu, que era a única que não tinha casado, não tinha vivido", contou.

Morte de Aracy

Aracy Balabanian morreu na manhã desta segunda-feira (7), no Rio de Janeiro. A artista, que havia sido diagnosticada com câncer no pulmão no fim do ano passado, estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea.

A atriz era filha de imigrantes da Armênia. Ela e os sete irmãos nasceram em solo brasileiro. Ainda na primeira infância se apaixonou pelo teatro. Aos 15 anos, se mudou para São Paulo com a família e começou a batalhar pelo sonho de ser atriz.

Na TV Globo, a Aracy estreou em 1972, na novela "Primeiro Amor". O último trabalho da intérprete na TV foi no especial de fim de ano Globo "Juntos a Magia Acontece", exibido em dezembro de 2019, como a personagem Dona Rosa.

No humorístico "Sai de Baixo", ficou conhecida nacionalmente pelo papel de Cassandra. O programa foi gravado ao vivo, no Teatro Procópio Ferreira, de 1996 a 2002.

O velório da atriz ocorreu na terça-feira (8), em um Teatro, no Rio de Janeiro, com cerimônia aberta ao público.