Velório de Aracy Balabanian acontecerá nesta terça (8) e será aberto ao público

O velório da atriz Aracy Balabanian será realizado na terça-feira (8), em um teatro no Rio de Janeiro. Conforme o GLOBO, o local ainda está sendo definido por familiares, mas contará com cerimônia aberta ao público. A atriz faleceu aos 83 anos nesta segunda-feira (7).

A artista, que havia sido diagnosticada com câncer no pulmão no fim do ano passado, estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Para homenagear a atriz, a TV Globo exibe “Sai de Baixo – O filme”, na Sessão da Tarde. No programa, "Conversa com Bial" a entrevista feita com Aracy será exibida novamente.

Morte de Aracy Balabanian

Aracy era filha de imigrantes da Armênia. Ela e os sete irmãos nasceram em solo brasileiro. Ainda na primeira infância se apaixonou pelo teatro. Aos 15 anos se mudou para São Paulo com a família e começou a batalhar pelo sonho de ser atriz.

Na TV Globo, a Aracy estreou em 1972, na novela "Primeiro Amor". O último trabalho da intérprete na TV foi no especial de fim de ano Globo "Juntos a Magia Acontece", exibido em dezembro de 2019, como a personagem Dona Rosa.

Aos 58 anos, em 1998, ela estreou "Clarice - Coração Selvagem" sobre a escritora ucraniana radicada no brasil. E esse é um dos últimos textos interpretados pela atriz e divulgados nas redes sociais.