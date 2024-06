CAPTEI: Aleksandro Oliveira – CFO do Grupo Edson Queiroz participa do Summit M7

Na manhã da última quinta-feira, 20, o CEO do GEQ fez parte do 2º painel com o tema "tecnologia, inovação e visão de futuro", ao lado de Aline Ferreira (Aço Cearense), Patriciana Rodrigues (Pague Menos) e Flávio Ibiapina (Unimed Fortaleza).

Legenda: Flávio Ibiapina, Aleksandro Oliveira e Aline Ferreira Foto: Arquivo Summit M7

O evento, realizado no Salão Mar do La Maison Buffet, em Fortaleza, contou, ainda, com palestrantes importantes como Gustavo Theodózio (M. Dias Branco), Bruno Girão (Alvoar Lácteos) e Aderson Uchoa (Solar Coca-Cola). A abertura teve uma mensagem do CEO da XP, Guilherme Benchimol, destacando a importância da inovação no ambiente corporativo.

Resultado: trocas valiosas sobre estratégias de inovação, expansão e tecnologias emergentes que estão moldando o futuro das empresas.

