Elmano anuncia ‘reforço financeiro’ para Segurança e diz que violência no CE teve ‘recuo importante’ nas últimas horas

Após os diversos casos de violência vivenciados no Ceará desde sexta-feira (21), o governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, na manhã deste domingo (23), reforço financeiro para fortalecer as ações da Segurança Pública no Estado. O petista informou, ainda, que houve um "recuo importante" nos casos de violências nas últimas horas.

O chefe do Executivo Estadual fez uma live nas redes sociais para informar o investimento.

"Nós tivemos um recuo importante nos casos de violência no Estado do Ceará, nas últimas horas. (...) Eu estou tomando a decisão de reforço financeiro para aumentar ainda mais a capacidade das nossas forças de segurança, para garantir atuação intensa nas comunidades, nos bairros, nos municípios, em todo o Estado do Ceará" Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará

Todavia, o mandatário não informou o valor do incremento de recursos. Segundo a assessoria de comunicação do Governo, Fortaleza não registrou nenhum caso de homicídio, entre as 20h de sábado e as 5h de domingo.

Elmano de Freitas participa de uma reunião com secretários de Governo para definir ações para a Segurança Pública. Na live neste domingo, ele ressaltou que as novas medidas de fortalecimento das forças de segurança serão anunciadas nesta segunda-feira (24).

Diversos Crimes

Apenas na última sexta-feira (21), tentativa de chacina e outros crimes foram registrados em Fortaleza e em Caucaia. Quatro homicídios – três na Capital e um na cidade da Região Metropolitana – aconteceram ao longo da noite.

Os casos ocorreram no bairro Araturi; em Caucaia; no Barroso, Mondubim e no bairro Siqueira, em Fortaleza. No Barroso, uma criança e uma mulher morreram em uma tentativa de chacina. Outras 8 crianças e adolescentes foram baleadas e estão internadas no Instituto Doutor José Frota (IJF).

Duas pessoas foram presas por porte ilegal de arma de fogo, sendo uma em Messejana e outra no Parque Santa Rosa.

No sábado (22), um corpo foi encontrado no bairro Pirambu, em Fortaleza. A vítima não foi identificada, mas informações da SSPDS apontam que o corpo apresentava sinais de violência.

Na mesma noite, no bairro Jardim América, um homem de 55 anos foi morto a tiros em via pública, nas proximidades da Avenida Borges de Melo. A vítima não foi identificada e o caso continua sob investigação.

Antes disso, oito pessoas morreram e uma ficou ferida na chacina registrada no município de Viçosa do Ceará, na madrugada de quinta-feira (20). O caso foi na Praça Clóvis Beviláqua, no Centro da Cidade.

As vítimas estavam em um bar, ao lado da praça, quando os suspeitos chegaram de carro e motocicletas no local. Os atiradores teriam retirado as vítimas do estabelecimento e colocado o grupo enfileirado na praça. Em seguida, dispararam contra nove pessoas.

Por sua vez, há uma semana, na sexta-feira (14), um homem foi morto e uma bebê de nove meses foi baleada em tiroteio ocorrido nas proximidades da Praça Joaquim Távora. Em operação conjunta, as polícias Civil e Militar localizaram três suspeitos de participar da troca de tiros no bairro Joaquim Távora. Dois foram presos e um foi morto em confronto com os policiais.