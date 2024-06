Theatro José de Alencar realiza festa junina com quadrilha, quermesse e forró no sábado (22)

O jardim do Theatro José de Alencar será aberto ao público para festejar São João, no tradicional Arraiá do Zé, a partir das 17h de sábado (22). A celebração faz parte da programação de 114 anos do TJA e terá apresentação da Quadrilha Junina Infantil Cai Cai Balão, da DJ Renatinha e da cantora Diana Franco, além do sanfoneiro Clementino Moura Filho.

Os ingressos são gratuitos e solidários e serão disponibilizados exclusivamente online pelo site Sympla. O primeiro lote com 600 será lançado na quinta-feira (20), a partir das 19h, e o seguindo lote, com a mesma quantidade, ficará disponível no dia 21 de junho. Além da retirada online, na portaria do evento será arrecadado 1Kg de alimento não perecível, exceto sal, para doação ao Programa Ceará sem Fome.