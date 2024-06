Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (23/6)

A Lua segue em Capricórnio. Faça um esforço consciente para se compreender melhor. Observe e analise suas últimas experiências. Seu único esforço é estar atento. A Lua vai conversar com Saturno e Urano. Sinto que a conversa será tranquila. Você agora está entendo o porque de muitas coisas. Se pergunte: Por que isso me irrita? Por que isso me deixa inseguro? Por que isso dói? Por que isso me afeta do jeito que me afeta? E hoje você pode obter as respostas que precisa. E se a colheita não está boa, no próximo ciclo você pode fazer diferente.

Áries

Você deseja colocar sua marca pessoal no mundo. Existe um anseio profundo de que suas atividades profissionais, resultados materiais e relacionamentos levem a sua identidade. Olhe para suas qualidades e tente direcioná-las para atividades que lhe deem prazer.

Touro

Não negue suas necessidades, taurino(a). Tente não se torturar. Tome consciência das suas atitudes, pois reprimir seus desejos vai acabar com sua vitalidade. Não fique preso a uma situação que não te faz bem.

Gêmeos

Você vem questionando sua relação com o dinheiro e o seu potencial para ganhar dinheiro. Existe algo que precisa ser resolvido. Chegou a hora de mudar essa situação. Elimine as crenças e tudo que te impede de crescer e prosperar.

Câncer

Chegou a hora de forma a sua sensibilidade e emoções. Que tal dar vazão ao seu potencial criativo, canceriano(a)? Aproveite o domingo e faça alguma atividade para aliviar a tensão corporal, conecte-se com suas emoções e se expresse sem medo.

Leão

Use seu tempo, dinheiro e bens materiais para se nutrir emocionalmente. Se permita um momento prazeroso ou presenteie a si mesmo. Atenda os chamados do seu coração. Foque na sua qualidade de vida.

Virgem

Chegou a hora de resolver a sua vida financeira. Mude suas atitudes. Comece resgatando sua harmonia interna. E observe seus talentos e habilidades. Tudo vai fluir com mais facilidade quando você começar a desenvolver atividades alinhadas com sua natureza.

Libra

Se pergunte o que lhe dar prazer, o que lhe deixa feliz. Alguns bloqueios estão lhe impedindo. Você anda se esforçando muito e assim você não consegue mostrar suas belezas para o mundo. Invista em atividades em que o amor e o prazer fluam naturalmente.

Escorpião

Se sua autoestima não anda legal ou você se sente traído ou enganado, não engula raivas. Finalize atividades ou vínculos que lhe machucam. Se não existe mais alegria ou prazer, coloque um ponto final.

Sagitário

Até que ponto você vem se expressando de forma firme e decidida? Se lance no que sente, simplesmente vá. O universo pede que você trabalhe sua firmeza interior e entre em contato com a sua própria verdade.

Capricórnio

Sua mente está a mil por hora, mas cuidado para não se desconectar de si mesmo. Desconectado do seu coração você não vai chegar a lugar nenhum. Coloque sua mente no lugar certo para não se precipitar e tomar a decisão certa.

Aquário

O que você pode fazer para se sentir melhor com seu corpo e com suas emoções? Tudo que você precisa nesse momento é resgatar sua vitalidade e energia física. Se envolva com mais alegria nas suas atividades diárias. O segredo buscar o equilíbrio.

Peixes

Até que ponto seus projetos e ideias geram entusiasmo na sua vida? Chegou a hora de sair da passividade e acomodação e enfrentar o medo de expor suas ideias. Tudo que você precisa no momento é de entusiasmo e prazer.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.