Dia do Cinema Brasileiro: veja cinco streamings para curtir filmes do Ceará e do Brasil

É pelo marco daquele que é considerado o primeiro registro audiovisual do Brasil — feito pelo ítalo-brasileiro Afonso Segreto há 126 anos, em 1898 — que se comemora no dia 19 de junho o Dia do Cinema Brasileiro.

Apesar de debates acerca da data — um marco relativo à projeção de filmes no Rio de Janeiro, ocorrido em 5 de novembro de 1896, também é considerado —, a comemoração desponta como um convite a se aprofundar na produção nacional de filmes.

Para se somar ao movimento, o Verso preparou uma lista com diferentes opções de plataformas de streaming que oferecem ao público obras do Ceará e do Brasil. Confira!

Globoplay

A plataforma brasileira é repleta de conteúdos nacionais, em especial novelas e séries. O catálogo de filmes da Globoplay, no entanto, também é um destaque do acervo.

Entre as produções dirigidas por cearenses, há obras como “Cabeça de Nêgo” (2021), do cineasta Déo Cardoso; comédias dirigidas por Halder Gomes, como “Cine Holliúdy 2” (2018) e “Bem-vinda a Quixeramobim” (2022); e dramas de Karim Aïnouz, como “O Céu de Suely” (2006) e “O Abismo Prateado” (2011).

Legenda: "O Pagador de Promessas" é o único filme brasileiro a ter ganhado a Palma de Ouro no Festival de Cannes Foto: Divulgação

No escopo de produções brasileiras, o catálogo da Globoplay vai do clássico “O Pagador de Promessas” (1962) — único filme do País a vencer a Palma de Ouro no Festival de Cannes — à comédia de sucesso “Minha Mãe É Uma Peça” (2013), passando pelo novo clássico “Central do Brasil” (1998).

Embaúba Play

Ligada à distribuidora mineira Embaúba Filmes, a plataforma reúne filmes brasileiros com foco na produção contemporânea. Há tanto a possibilidade de acessar produções de forma gratuita quanto efetuar locação de obras específicas.

Entre os curtas de nomes cearenses disponibilizados gratuitamente, há “Pode Me Chamar de Nadí” (2009), de Déo Cardoso; “Arte e jogos em Fortaleza” (2019) e “A maldição tropical” (2016), de Luisa Marques; “Cisão" (2016), de Yuri Firmeza; “i am virus” (2020), de Trojany; e produções de Leonardo Mouramateus.

Do diretor, radicado em Portugal, a plataforma também conta com o longa “António um dois três” (2017), disponível para locação. Há, ainda, longas como “A Misteriosa Morte de Pérola” (2014), de Guto Parente e Ticiana Augusto Lima, “Inferninho” (2018), de Guto Parente e Pedro Diógenes, e “Pajeú” (2020), de Pedro Diógenes.

Mubi

Plataforma de destaque na curadoria de cinema mundial, a Mubi preparou uma coleção especial para comemorar o dia 19 de junho. “Estradas para o Brasil: dia do cinema brasileiro” disponibiliza um trio de “filmes de estrada”. Os três contam com cearenses envolvidos.

O primeiro, “Bye Bye Brasil” (1980), de Cacá Diegues, conta com produção assinada pelo sobralense Luiz Carlos Barreto. Já “Cinema, Aspirinas e Urubus” (2005), dirigido por Marcelo Gomes, tem roteiro coescrito entre o diretor e o cineasta cearense Karim Aïnouz.

Finalmente, “Estrada para Ythaca” (2010), de Guto Parente, Luiz Pretti, Pedro Diógenes e Ricardo Pretti, um dos marcos do coletivo cearense Alumbramento e do cinema contemporâneo brasileiro.

Netflix

Uma das maiores e mais conhecidas plataformas de streaming, a Netflix também preparou uma coleção especial para marcar a data. “Simplesmente Cinema Brasileiro” disponibiliza mais de 20 filmes nacionais no serviço.

Entre as produções do catálogo da Netflix, está o premiado longa cearense “Pacarrete” (2019), de Allan Deberton, gravado em Russas. O acervo do cinema nacional destacado pela plataforma reúne, ainda, filmes de variadas décadas e gêneros.

Estão na plataforma o recém-lançado “Sem Coração” (2023); os clássicos “Vidas Secas” (1963) e “A Dama do Lotação” (1978); o aclamado documentário “Jogo de Cena” (2007); e o premiado drama “Aquarius” (2016).

Itaú Cultural Play

A plataforma gratuita do Itaú Cultural também é focada na produção nacional, oferecendo obras de forma gratuita. Ela tem como diferencial, ainda, o fato de que acolhe programações on-line de eventos e festivais de cinema do País.

Atualmente, o IC Play disponibiliza produções do Festival Guarnicê de Cinema, que ocorre anualmente no Maranhão. Entre as produções, há o curta “Pirenopolynda” (2023), coprodução entre Ceará, Distrito Federal e Goiás.

Legenda: Curta "Almadia", de Mariana Medina, segue disponível no Itaú Cultura Play até 7 de julho Foto: Divulgação

Já como parte da programação do 13º Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba, o curta de animação “Almadia” (2024), de Mariana Medina, está também disponível na plataforma. É possível assisti-lo até 7 de julho. Outra animação da plataforma é “Sebastiana” (2021), de Cláudio Martins.

O serviço também disponibiliza a coleção “Histórias do cinema brasileiro”, que apresenta diferentes obras como “A grande vedete” (1958), “Alma no olho” (1973), “Feminino Plural” (1973) e “Café com Canela” (2017).