Namorado lamenta morte da fisiculturista Cíntia Goldani: 'Te amo para sempre'

O bodybuilder Gustavo Cesar tem publicado vários posts de despedida para homenagear sua namorada Cíntia Goldani, fisiculturista que faleceu nesta quarta-feira (26) aos 36 anos em consequência de uma pneumonia bacteriana. A atleta teve ainda sepse pulmonar e choque séptico, segundo atestado de óbito publicado nas redes sociais.

"É assim que quero lembrar de você pra sempre! Sorridente, feliz e com essa energia maravilhosa, você foi o melhor ser humano que eu conheci no mundo. Nunca deixem de demonstrar o amor que tens por alguém hoje para amanhã! Nunca demonstrem pouco amor com medo de não ser correspondido, ame sem premissas. Eu conheci o verdadeiro amor, eu conheci o amor mais puro do mundo", desabafou.

O casal estava junto desde o começo deste ano. Gustavo pediu Cíntia em namoro com uma mensagem em um guardanapo e deu a ela uma aliança de compromisso. Eles tinham vários registros juntos nas redes sociais.

Quem era Cíntia Goldani

Cíntia Goldani era natural do Rio Grande do Sul e atleta de fisiculturismo e treinadora de poses. Ela virou influenciadora do esporte, e nas redes sociais, compartilhava treinos e momentos de lazer.

Ela era apresentadora da categoria Figure do canal de um concurso feminino, e estava com participação agendada na edição brasileira de uma competição em julho. O evento publicou uma nota de despedida em seu perfil.

"Cíntia era um anjo em forma de ser humano. Deus precisava de reforço no céu. Jamais será esquecida pela família MuscleContest", diz nota.