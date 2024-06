18º Festival For Rainbow traz programação gratuita que celebra diversidades do Ceará e do mundo

“Uma militância”. É assim que Verônica Guedes, diretora executiva do For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero, define o evento dedicado a celebrar e valorizar a arte feita por e para pessoas LGBTS. Com programação gratuita e ampla, o 18º For Rainbow será realizado entre os dias 21 e 28 de junho.

Entre as atrações do ano, estão a exibição de 40 obras audiovisuais em diferentes mostras, shows musicais e apresentações de teatro, entre outras, tendo como palco o Dragão do Mar. A abertura — que ocorre na Estação das Artes — terá show da cantora Potyguara Bardo (RN) e homenagem ao “grande parceiro” e humorista Paulo Diógenes (1961-2024), a quem a edição é totalmente dedicada.

Além da reverência ao criador da personagem Raimundinha, a edição irá homenagear com o troféu Artur Guedes a socióloga Glória Diógenes e o ator Jesuíta Barbosa.

Apesar de ter passado ao longo dos anos por diferentes desafios de continuidade, o festival segue sendo internacionalmente reconhecido na missão de visibilizar diversidades. “Eu sempre digo: se tem parede, filme e projetor, vamos fazer”, reforça a diretora executiva.

Para esta edição, Verônica celebra, o cenário é “completamente inédito”. Pela primeira vez, o evento conseguiu captar via Lei de Incentivo à Cultura quase a totalidade possível de recursos a partir do patrocínio da Sompo, companhia de seguros.

Junto disso, parcerias com instituições como o Dragão do Mar, os institutos Dragão do Mar e Mirante, a Cagece, a Casa Civil e a Secretaria da Diversidade possibilitaram a estrutura do evento.

"Valorizar a cultura LGBT cearense"

“Esse ano está bem mais tranquilo, foi uma surpresa muito boa. Isso já nos animou bastante para essa edição. Estamos aproveitando essa boa maré trazendo nossos artistas cearenses”, ressalta Verônica.

Além da mostra competitiva internacional — que conta com 28 produções entre longas e curtas, sendo 15 brasileiras —, o 18º For Rainbow terá uma mostra de curtas cearenses; a pré-estreia da série “Trago A Pessoa Amada”, gravada em Fortaleza; e ampla programação em outras linguagens, incluindo shows, espetáculos cênicos, lançamento de livros e exposição.

Legenda: O curta cearense 'Raposa', de João Fontenele e Margot Leitão, será exibido em competição no evento Foto: Divulgação

Os curtas “Raposa”, de João Fontenele e Margot Leitão, e “Sombra”, de João Pedro Rabelo, são os representantes do Ceará na mostra internacional e concorrem ao troféu Elke Maravilha. Já os 11 curtas da mostra dedicada à produção do Estado terá como prêmio um serviço de finalização oferecido pela empresa Mistika.

Já nomes cearenses do teatro e da música da programação incluem o grupo Essas Mulheres, as cantoras Yara Canta e Vanessa Cantora, Lena Oxa e o coletivo Divas, o ator Ricardo Tabosa com o espetáculo “Metendo a Boca”, Herê Aquino com a estreia de “Vita e Virgínia” e um show de encerramento com Má Dame e Di Ferreira, entre outros.

“É uma política do festival. Nossa ideia é valorizar a cultura LGBT cearense, os artistas LGBTs cearenses. Não é um caminho fácil. Nós insistimos nessa política e hoje acho que a gente pode se dar ao luxo de dizer que ela está funcionando, sendo entendida”, comemora Verônica.

Programação dividida

A programação do For Rainbow, no entanto, será dividida em 2024, com parte dela ocorrendo em agosto porque recursos da Lei Paulo Gustavo destinados a determinadas ações e mostras ainda não foram repassados.

Estão previstas para realização no segundo semestre, por exemplo, as mostras Duplo Orgulho —voltada a produções LGBTs de comunidades tradicionais que destaca, neste ano, produções de LGBTs indígenas —, Feminino Plural e Educativa, além de circulação por Crato, Sobral e Quixadá.

Legenda: Um dos destaques da edição deste ano é o longa "Orlando, Minha Biografia Política", de Paul B. Preciado Foto: Divulgação

Como sublinha Verônica, a busca por equidade no For Rainbow vai do número de filmes escolhidos com temáticas voltadas a cada letra da sigla a questões geográficas e raciais. “É um festival que compreende a arte como uma forma de militância contra as opressões: o machismo, a LGBTfobia, o racismo, entre outras”, elenca.

"Por e para LGBTs"

Como reconhece a diretora, “não é fácil conseguir fazer um festival desse por 18 anos”. O fato, no entanto, não é desmotivador para a luta cotidiana de realizá-lo.

“De alguma forma, festivais de cinema já estão hoje em dia trazendo muito mais filmes LGBTs do que já trouxeram no passado. A diferença é que o For Rainbow é um festival feito por e para LGBTs. Entra a nossa necessidade de nos mantermos vivas, uma série de questões não observadas quando um festival é de temáticas variadas” Verônica Guedes diretora do For Rainbow

“A gente nunca abriu mão de fazer o For Rainbow por nenhum ano, mesmo nas minhas condições mais adversas, porque nós já entendemos que deixar de realizá-lo significa perder uma importante trincheira de luta contra a LGBTfobia”, atesta.

18º Festival For Rainbow

Quando: de 21 a 28 de junho

de 21 a 28 de junho Onde: Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema); show de abertura na Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540, Centro)

Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema); show de abertura na Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540, Centro) Gratuito.

Mais informações e programação completa: @festivalforrainbow e no site

Destaques da programação

Sexta, 21 de junho

19 horas – COMPLEXO CULTURAL ESTAÇÃO DAS ARTES

Abertura do Festival

Homenagem ao humorista Paulo Diógenes

Show com DJ Angel History

Show de Abertura do 18º For Rainbow com Potyguara Bardo

Sábado, 22 de junho

14 horas – BECE – Biblioteca Pública Estadual do Ceará

Lançamento dos Livros: “Travestis em Todos os Lugares: Resistências, Alianças e Ativismo”, de Amadeu Cardoso do Nascimento, e “Regeneración”, de Ana Mogli Saura, Linga Acácio e Jesus Sosa Lozada

15 horas – CINEMA DO DRAGÃO SALA 2

Sessão Pré-Estreia: quatro episódios da minissérie “Trago a Pessoa Amada”, de Vitã

19 horas – CINEMA DO DRAGÃO SALA 2

Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-Metragem

22 horas – ARENA DO DRAGÃO DO MAR

Show com Essas Mulheres e Yara Canta

Domingo, 23 de junho

15 horas – CINEMA DO DRAGÃO SALA 2

Mostra Cearense

17 horas – TEATRO B DE PAIVA (HUB CULTURAL PORTO DRAGÃO)

Espetáculo “Metendo a Boca”, de Ricardo Tabosa

18 horas – ARENA DO DRAGÃO DO MAR

Performance com Silvia Moura

19 horas – CINEMA DO DRAGÃO SALA 2

Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-Metragem

22 horas – ARENA DO DRAGÃO DO MAR

Palco SEDIV, com Lena Oxa E Coletivo Divas

Segunda, 24 de junho

19 horas – CINEMA DO DRAGÃO SALA 2

Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-Metragem + Debate com realizadores

Terça, 25 de junho

19 horas – CINEMA DO DRAGÃO SALA 2

Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-Metragem

22 horas – ARENA DO DRAGÃO DO MAR

Show com Vanessa Cantora

Quarta, 26 de junho

16 horas – CINEMA DO DRAGÃO SALA 2

Sessão Especial com Filme Convidado: “Neirud”, de Fernanda Faya

18 horas – TEATRO DO DRAGÃO DO MAR

Espetáculo “Vita e Virginia”, de Herê Aquino

19 horas – CINEMA DO DRAGÃO SALA 2

Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-Metragem

22 horas – ARENA DO DRAGÃO

Show com DJ NEGONA

Quinta, 27 de junho

16 horas – CINEMA DO DRAGÃO SALA 2

Sessão Especial com Filme Convidado: “Diário da Primavera”, de Fabíola Aquino

19 horas – CINEMA DO DRAGÃO SALA 2

Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-Metragem

22 horas – ARENA DO DRAGÃO

Baile Charme 2000

Sexta, 28 de junho

19 horas – ARENA DO DRAGÃO DO MAR

Cerimônia de Premiação

20 horas - ARENA DO DRAGÃO DO MAR

Show de Encerramento, Festa-show com Má Dame e Di Ferreira