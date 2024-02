Humorista Paulo Diógenes, criador da Raimundinha, morre aos 62 anos

O humorista Paulo Diógenes, conhecido pela icônica personagem “Raimundinha", faleceu nesta quarta-feira (14), em Fortaleza, aos 62 anos. A informação foi confirmada pelo amigo dele, Ciro Santos, ao Diário do Nordeste.

A causa da morte ainda não foi divulgada. No momento, Ciro, que dá vida à personagem Virgínia Del Fuego, está dando apoio aos familiares de Paulo.

No Instagram, a irmã de Paulo, a professora universitária Glória Diógenes, lamentou a partida dele. "Acabei de perder o amigo de toda uma vida. Te amo meu irmão", escreveu, no início da noite desta quarta.

Paulo nasceu no Rio de Janeiro, mas veio para o Ceará com seis meses de idade, pois parte da sua família é cearense. A mudança ocorreu após o pai dele passar em um concurso público, levando a esposa e os filhos para morarem em Russas, no interior do Ceará.

Em entrevista ao Que Nem Tu, podcast do Diário do Nordeste, Paulo chegou a detalhar que cresceu com diversas vivências no interior, considerando também que a família tinha fazenda em Jaguaribe.

Em 1978, começou a atuar como humorista e, em 1982, foi ao Rio de Janeiro para explorar outros caminhos como artista. A ideia da personagem Raimundinha, surgiu no Rio de Janeiro, mas apenas ganhou esse nome posteriormente, no fim da década de 1980.

Parceria de Paulo e Ciro

Paulo e Ciro eram amigos de longa data e realizavam diversos trabalhos juntos. Em outubro do ano passado, Paulo chegou a fazer uma peça ao lado do amigo Ciro Santos, chamada “Caviar com Rapadura: 30 anos depois…”. A obra foi dirigida, produzida e estrelada pelos dois comediantes.

No mesmo mês, a dupla também participou do Que Nem Tu, videocast do Diário do Nordeste focado em entrevistar personalidades nordestinas, referências nas áreas que atuam. Paulo era um grande nome do humor cearense, buscando levar sempre alegria e piadas para o público.