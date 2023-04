Paulo Diógenes comemora 35 anos da personagem Raimundinha com espetáculo gratuito no TJA

"Raimundinha é a Mãe! - O Show” estreia no próximo dia 12 de abril, às 19h, no Theatro José de Alencar (TJA), para celebrar os 35 anos da personagem cearense criada pelo humorista Paulo Diógenes. A temporada de comemoração terá outros dois espetáculos gratuitos com datas que ainda serão divulgadas.

No espetáculo autobiográfico, a icônica personagem escrachada conta histórias inéditas da trajetória artistica consagradas nos palcos e nas televisões brasileiras. A estreia com entrada gratuita será no palco do Teatro Morro do Ouro e terá participações especiais.

Os humoristas Ciro Santos, Aurineide Camurupim, Neidinha Castelo Branco estão confirmados para a primeira sessão. As outras apresentações da temporada devem contar com mais nomes da comédia que acompanham a trajetória de Raimundinha.

O projeto “Raimundinha é a Mãe! - O Show” foi pensado a partir do livro de mesmo nome, escrito por Tarcísio Matos, que traz um panorama da história de Paulo - e da personagem.

SERVIÇO

“Raimundinha é a Mãe! - O Show”, com Paulo Diógenes e convidados

Quarta-feira, 12 de abril, às 19h

Teatro Morro do Ouro/ Anexo CENA do Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Duração: 60min

Classificação: 12 anos

Mais informações: (85) 99649-4795