CAPTEI: Fim de Semana de Amor e Festas – Tais Lopes e André Xerez Dizem 'Sim' em Cenário Paradisíaco

Tudo aconteceu na linda praia de Icaraizinho de Amontada, no litoral oeste do Ceará. A apresentadora da Verdes Mares, Tais Lopes e o advogado, André Xerez celebraram seu amor em um evento que transcendeu todas as expectativas de um "sim". Durante três dias de festa, convidados imersos em alegria testemunharam momentos inesquecíveis.

Legenda: Sunset de Boas -Vindas Foto: Thiago Cascais

Uma Celebração Afetiva

A cerimônia principal ocorreu na tarde ensolarada do sábado, 23 de novembro, no Hotel Villa Mango Bungalows, com vista para o oceano azul. Planejado até o último detalhe por Allegra Eventos e Nazaré Santiago, o marco matrimonial ficou gravado na memória de todos os presentes.

Legenda: Tais Lopes, Raquel Machado e André Xerez Foto: Thiago Cascais

Amigos dos noivos que participaram de momentos marcantes trouxeram palavras de afetos para selar o amor.

Legenda: Tais Lopes e André Xerez Foto: Thiago Cascais

Decoração e Gastronomia

Sorriso de Maria Decor transformou o local em um cenário de sonho, onde a palha e a madeira compunham com o cenário praiano. Depois, sob as estrelas, os convidados foram presenteados com uma ilha de sobremesas da Antoinette Boutique e um bolo de rolo delicioso da By Prisce. Para os paladares exigentes, o Chef Rafa Sudatti trouxe à mesa uma sinfonia de sabores sofisticados, garantindo que cada refeição fosse uma experiência gastronômica.

Legenda: Nazaré Santiago com Tais Lopes e André Xerez Foto: Thiago Cascais

Momentos de Emoção e Arte

A festa foi marcada por intervenções artísticas e musicais muito legais e que agradavam aos gostos do noivo e da noiva. Animando a festa A Voz da Mary, as intervenções do vibrante Luminous Circus e o forró de Xandynho Diferenciado. Um momento que o 'fofurômetro' estourou foi quando André, ao teclado, tocou uma música, enquanto Tais dançou uma coreografia de ballet: uma junção perfeita entre paixão e talento.

Legenda: Tais Lopes e André Xerez Foto: Thiago Cascais

Elegância em Cada Detalhe

Tais vestiu um Ivanildo Nunes (que por sinal, estava lá superanimado e revelou muitas novidades para 2025), complementado por uma grinalda de Jomara Cid Chapelaria, sob o olhar estilístico de Cláudio Ferreira.

Legenda: Tais vestiu um Ivanildo Nunes Foto: Thiago Cascais

Um Evento Perfeito

Na minha opinião, que estive lá e adorei, vi uma orquestração detalhada que concedeu tempo para cada serviço e para a diversão, além daquela atmosfera de amor genuíno entre Tais e André. Ali, rodeados por amigos e familiares, cada sorriso e expressão de felicidade reafirmou a máxima que o verdadeiro amor é celebrado ao som das ondas e sob a bênção do infinito litoral.

Legenda: Tais Lopes e André Xerez Foto: Thiago Cascais

Os noivos criaram memórias eternas, lembrando a todos que amor e beleza caminham de mãos dadas.

As fotos de Thiago Cascais captaram tudo isso que falei. Vem ver:

