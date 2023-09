'Caviar com Rapadura', primeiro show de humor cearense que rodou o Brasil, ganha remake

O primeiro show de humor que levou as peculiaridades do cearense para o resto do País ganhará, no fim de outubro, um remake comemorativo. A peça “Caviar com Rapadura: 30 anos depois…”, dirigida, produzida e estrelada pelos comediantes Ciro Santos e Paulo Diógenes, criadores dos personagens Virgínia Del Fuego e Raimundinha, estreia em sessão única no Teatro RioMar Fortaleza no dia 29 de outubro, às 20h. O evento terá apresentação de Niara Meirele e show de abertura do humorista Titela. Os ingressos já estão à venda.

O espetáculo rememora e atualiza o show de humor “Caviar com Rapadura”, que nasceu da parceria da dupla de artistas em Fortaleza, no início dos anos 90, e ganhou os palcos de todo o Brasil. Ciro conta que tudo começou no fim dos anos 80, quando ainda morava no Rio de Janeiro e resolveu passar uns dias de férias no Ceará. O amigo Paulo, então, sugeriu que trouxesse o figurino de sua personagem, Virgínia Del Fuego, para que fizesse algumas apresentações durante o período. Depois surgiu a ideia de unir Del Fuego, uma dondoca do Rio de Janeiro, a Raimundinha, personagem cearense icônica de Diógenes.

A dinâmica da dupla no palco se baseia no contraste entre uma mulher cosmopolita e chique e a outra que abusa dos excessos, do “brega”. “E essa fórmula deu muito certo, porque mostrava um contraste social, de culturas, costumes, de tudo – era um contraste de se entender em cena que dura até hoje”, detalha Paulo Diógenes.

Legenda: O humorista Paulo Diógenes dá vida a personagem Raimundinha, uma das mais conhecidas do humor cearense Foto: Acervo pessoal

O artista conta que teve o “estalo” para a arte transformista ao ver uma apresentação do grupo de teatro e dança Dzi Croquettes, que se destacou por propor um forte debate sobre sexualidade, gênero e política com irreverência e beleza. “Mudou a minha cabeça. Quando eu assisti, enlouqueci. Pensei: é isso que quero fazer da minha vida”, lembra. A partir daí, decidiu que precisava criar uma personagem “caricata” – na época, não se usava o termo “transformista” nem se falava em drag queens, segundo o artista. Alguns anos depois, nasceria Raimundinha.

Legenda: Virgínia del Fuego, personagem criada pelo humorista Ciro Santos Foto: Acervo pessoal

Já Ciro criou Virgínia a partir do encanto pelo teatro de revista, em que as famosas vedetes desciam para as plateias com seus acessórios cheios de plumas e cores nos intervalos, durante os números de cortina. O nome da personagem é, inclusive, uma homenagem a duas delas: Virgínia Lane e Luz Del Fuego. “Virgínia é a minha personagem-chefe. Eu não conto piadas, mas trabalho muito a interatividade. Desde 2020, acrescento novidades à performance dela, como roupas que acendem, tecnologia e mágica”, explica.

Assim como algumas atualizações no roteiro, feito por Paulo Diógenes, esses novos recursos se farão presentes no remake da peça – mas sem perder a essência do espetáculo que fez milhares de brasileiros lotarem bares e casas de humor no fim do século passado, garantem os humoristas, que esperam voltar a rodar o País com o número.

“Esse remake é uma viagem pela história de Fortaleza e do Brasil dos anos 90 para cá. É uma viagem no tempo que as pessoas vão fazer”, afirma Paulo. “Fazemos esse show pela memória afetiva das pessoas. Queremos que as pessoas que assistiam e hoje têm filhos possam mostrar a eles o que conheciam, o que era o humor da época delas, e que quem não conhece o espetáculo possa conhecer”.

Serviço

Espetáculo “Caviar com Rapadura: 30 anos depois…”

Quando: 29 de outubro de 2023, às 20h

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu – Fortaleza)

Ingressos aqui