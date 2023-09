Festival 'Fazendo Média' exibe o cinema cearense em praça do Eusébio

Eusébio será palco e vitrine para o cinema cearense. Entre 29 de setembro e 01 de outubro, a cidade localizada na Região Metropolitana de Fortaleza sedia o "Fazendo Média – Festival de Média Metragem do Ceará". 12 produções participam da mostra gratuita, que acontece no Polo de Lazer Ivens Dias Branco.

As exibições acontecem das 19h às 21h. Em tela, o público tem a oportunidade de conhecer produções com vários estilos cinematográficos. Como o próprio nome do evento sugere, os filmes participantes possuem duração entre de 20 a 60min. As produções concorrem ao Troféu Rosemberg Cariry.

A honraria prestigia um dos maiores nomes do cinema em atividade no Estado, responsável por obras como Caldeirão Da Santa Cruz Do Deserto (1986), "Corisco & Dadá" (1996) e "Os Pobres Diabos" (2013).

Segundo a organização, o festival se lança como um espaço para médias metragens. Pretende preencher uma lacuna no campo de eventos audiovisuais do Estado e Brasil, onde predominam filmes de longa e curta-metragem.

A expectativa é consolidar um campo de divulgação da sétima arte para a comunidade da região. "Esperamos que esse festival tenha vida longa e participativa", avalia o coordenador geral do evento, Pingo de Fortaleza.

Dos 12 filmes participantes, 11 foram realizados na capital cearense. "Guardiões da Biodiversidade", de Laerto Xenofonte, participa da mostra representando o Crato. Entre os títulos escolhidos constam filmes ligados a documentário, ficção e série.

Entre os trabalhos está "Tantos Carnavais Depois", documentário dirigido por Gustavo Portela. O filme faz um resgate da trajetória do grupo Luxo da Aldeia, nome de destaque no Carnaval cearense.

Em "Mimo: O Milagre de Milagres", de Rafael Luis Azevedo, conhecemos a emocionante história do jogador de futebol Mimo. Mesmo perdendo uma perna após sofrer um atropelamento, este cearense voltou às disputas do campeonato municipal de Milagres, no interior cearense.

1º Fazendo Média – Festival de Média Metragem do Ceará. De 29/09 a 01/10, no Polo de Lazer Ivens Dias Branco (Rua Irmã Ambrosina, 10-154 - Centro, Eusébio). Horário: 19h às 21h. Gratuito.

Programação

Dia 29 de setembro (sexta-feira)

"Guardiões da Biodiversidade"

Autor: Laerto Xenofonte

Duração: 30min

Cidade: Crato-CE

"Boi Coração"

Autor: Marcelos Alves e Angela Gurgel

Duração: 25min

Cidade: Fortaleza-CE

"Série ENTRANHAS: 3º Episódio: Aquecendo O Forno e Fermentando A Massa"

Diretor: Tiago Ribeiro

Duração: 20:33

Cidade: Fortaleza-CE

"Dona Sandra"

Autor: Liana Almeida

Duração: 24:34

Cidade: Fortaleza-CE

Dia 30 de setembro (sábado)

"Memórias do Medo"

Autor: Demitri Túlio e Luana Sampaio

Duração: 37min

Cidade: Fortaleza-CE

"Tantos Carnavais Depois"

Autor: Gustavo Portela

Duração: 47min

Cidade: Fortaleza-CE

"Série Entranhas: 4º Episódio O Pão: Saraus Coletivos"

Autor: Tiago Ribeiro

Duração: 32:40

Cidade: Fortaleza-CE

"Soberane"

Autor: Wara

Duração: 27min

Cidade: Fortaleza-CE

Dia 1 de outubro (domingo)

"Cultura Raiz"

Diretor: Jairo Eliodoro e Paulo Benevides

Duração: 50min

Cidade: Fortaleza-CE

"As horas em que habito"

Diretor: Gutiérrez Reges

Duração: 21:13

Cidade: Fortaleza-CE

"Sinha D'Amora"

Diretora: Ângela Gurgel

Duração: 34min

Cidade: Fortaleza-CE

"Mimo: O Milagre de Milagres"

Diretor: Rafael Luis Azevedo

Duração: 23min

Cidade: Fortaleza-CE