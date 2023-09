Museu da Imagem e do Som exibe quatro curtas-metragens de pessoas trans; veja programação

Vivências e olhares de pessoas negras e LGBTQIAP+ são o ponto de partida para o 1º Cine Dá Teu Nome, evento que ocorre nesta quinta-feira (28), a partir das 17 horas, na Praça do Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS). A iniciativa, realizada pelo Núcleo de Políticas Afirmativas (Nupa) do Instituto Mirante, em parceria com o For Rainbow – Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero, exibirá quatro curtas-metragens produzidos, idealizados e protagonizados por pessoas trans.

O evento é um desdobramento do primeiro seminário Dá Teu Nome, realizado pelo Instituto Mirante em dezembro do ano passado com o intuito de pensar políticas de combate à transfobia e de permanência da população trans e não-binária nos equipamentos de cultura do Estado.

Assuntos relacionados

A projeção dos filmes tem acesso gratuito e classificação indicativa de 14 anos. Após a mostra, haverá uma mesa de debate composta por Dáry Bezerra, presidente do Grupo de Resistência Asa Branca (Grab) e mestranda em Antropologia na Unilab, e Netta Honorato Batista, educadora popular e estudante de Pedagogia na Uece, com mediação de Labelle Silva, ativista travesti e produtora do For Rainbow. Labelle também é responsável pela curadoria de curtas do Dá Teu Nome, que visa trazer representatividade e promover a produção cinematográfica cearense.

Legenda: "Aqueles dois" conta a história de Caio José e Kaio Lemos, ambos homens transgêneros Foto: Breno César/Divulgação

Os curtas selecionados são Aqueles Dois, de Émerson Maranhão (CE); Megg - A Margem que Migra para o Centro, de Larissa Nepomuceno Moreira e Eduardo Sanches (PR); Na estrada sem fim há lampejos de esplendor, de Liv Costa e Sunny Maia (CE); e Negrume, de Diego Paulino (SP).

Conheça os filmes

Aqueles Dois

Documentário, 15 min (2018)

Direção: Émerson Maranhão (CE)

Sinopse: Caio José tem 25 anos e é enfermeiro. Kaio Lemos tem 38 e é pesquisador acadêmico. Eles são homens transgêneros, condição determinante para os rumos que tomaram suas vidas.

Megg - A Margem que Migra para o Centro

Documentário, 15min (2018)

Direção: Larissa Nepomuceno Moreira e Eduardo Sanches (PR)

Sinopse: Megg Rayara derrubou barreiras para chegar onde chegou. Para ela, seu diploma é um marco importante de uma luta não só pessoal, mas, sim, coletiva. Pela primeira vez no Brasil, uma travesti negra conquista o título de Doutora. É a margem que migra para o centro, levando toda sua história consigo.

Na estrada sem fim há lampejos de esplendor

Ficção, 11 min (2021)

Direção: Liv Costa e Sunny Maia (CE)

Uma vez, elu disse: quando fui embora de mim, adeus era tudo o que tinha para dizer. Nessa viagem, talvez não exista uma chegada. Só um caminho infinito.

Negrume

Doc/Fic, 22min (2018)

Direção: Diego Paulino (SP)

Entre melanina e planetas longínquos, NEGRUM3 propõe um mergulho na caminhada de jovens negros da cidade de São Paulo. Um ensaio sobre negritude, viadagem e aspirações espaciais dos filhos da diáspora.

Serviço

1° Cine Dá Teu Nome

Data: Quinta-feira, 28 de setembro

Hora: 17h

Local: Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS) – Av. Barão de Studart, 410 - Meireles

Classificação: 14 anos

Acesso gratuito