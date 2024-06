Mulher Barbada lança ‘Bárbara!’, álbum de estreia que mescla rock, MPB e R&B

Quem acompanha a drag queen Mulher Barbada não se surpreende ao vê-la trazer uma nova face musical à tona. Desde que começou a cantar e performar, Rodrigo Ferrera, que dá vida à personagem, já esteve em uma banda de rock, cantou pop, axé e samba e integrou diversos coletivos artísticos, como o grupo As Travestidas e o Bloco Mambembe – mas está sempre atento ao mundo, ciente que há sempre muito a ser explorado.

Dessa vontade de adentrar novos mundos surgiu “BÁRBARA!”, álbum de estreia da Mulher Barbada, lançado na última quinta-feira (13) e já disponível nas plataformas digitais. No disco, a artista vai da MPB ao rock, com fortes nuances de R&B – um lado menos conhecido de quem despontou na cena cearense pelas enérgicas performances de pop e axé.

Entre releituras e novidades, as nove composições foram feitas em parceria com outros artistas cearenses, como Mona Gadelha, Caiô, Clau Aniz e Caio Castelo, que produz o disco ao lado do premiado produtor carioca Guilherme Kastrup, conhecido por trabalhos como “A Mulher do Fim do Mundo” (2015), celebrado disco de Elza Soares.

Veja também Verso Drag Brunch Ceará: conheça evento para toda a família que traz novo fôlego à cena drag de Fortaleza Verso Cearense Blecaute é escolhido para homenagear Tim Maia no Prêmio da Música Brasileira

O encontro entre Kastrup e Barbada foi fortalecido por meio do Laboratório de Música da Escola Porto Iracema das Artes, onde o produtor foi tutor da artista. “O Porto Iracema foi muito importante para direcionar essa força: agora a gente tinha uma força-tarefa e oito meses para levantar esse álbum, que era um monte de esboços ali dos últimos dois, três anos”, destaca Barbada.

Finalmente, rockstar

Legenda: Álbum é resultado de mais de uma década de trajetória cênica-musical e da parceria com artistas cearenses Foto: Karla Brights/Divulgação

Em entrevista ao Verso, Barbada conta que o desejo de gravar um álbum com um repertório próprio – com músicas suas e de quem admirava – falou mais alto justamente em 2019, pouco antes do primeiro lockdown, mas vem de muito antes de começar a performar como drag, quando liderou a banda Mulher Barbada e os Caixeiros Viajantes. Ao entrar no coletivo As Travestidas em 2015, porém, acabou priorizando o projeto e os palcos dos teatros.

“Quando minha banda se desfez, fui trabalhar com música por outro viés. Mas principalmente de 2019 para cá, comecei a sentir cada vez mais vontade de cantar as minhas próprias músicas, de cantar e escolher meu repertório não a partir de artistas famosos, mas de compositores que eu conheço, de pessoas que eu admiro”, destaca.

Parte da ideia era, também, atender ao sonho adolescente de “virar rockstar”. E foi com o pensamento naquele menino nascido e criado na periferia de Fortaleza, que amava ouvir Queen, Aerosmith, Pitty e Cássia Eller, que a primeira versão do disco surgiu, dando origem ao espetáculo “Experiência Bárbara”, financiado por recursos da Lei Aldir Blanc.

“Quando a Mulher Barbada apareceu pra mim, e essa oportunidade surgiu, eu descobri que ali eu poderia testar muitos de mim”, explica Rodrigo. “Eu queria propor uma coisa que eu intitulava como ‘rock de cabaré’, o que eu fazia quando eu tinha a minha banda, esse rock com uma pegada de brega, uma pegada de sofrência”, explica.

O encontro com Guilherme Kastrup chancelou o sonho guardado desde a adolescência. Ao ver a Mulher Barbada performar as canções de Bárbara! pela primeira vez, o produtor carioca não se conteve: animado, disse que via ali havia uma rockstar e que a equipe trabalhava, sim, em um álbum de rock.

“Eu não percebia isso, não me via assim, mas nessa conversa eu pensei ‘é, eu preciso assumir que talvez esse seja o meu momento de rockstar, de se montar de rockstar, pelo menos’”, brinca Mulher Barbada.

Show de lançamento e o quem vem por aí

Legenda: Além do show de lançamento em Fortaleza, estão previstos seis shows no Rio de Janeiro em julho Foto: Karla Brights/Divulgação

Com pegada roqueira, mas sem perder a malemolência, “Bárbara!” nomeia uma nova persona – nem Rodrigo, nem Mulher Barbada – mas remete muito mais ao adjetivo que exprime espanto diante de algo ou alguém grandioso.

As canções, que misturam paixões de carnaval, desilusões amorosas e hinos de autoamor, contam a experiência de uma femme fatale sugada por uma paixão avassaladora de forma teatral – e devem ser consumidas faixa-a-faixa, segundo Rodrigo.

“Parafraseando minha contemporânea Adele, ‘se a gente não fizer álbum para quem ouve álbum inteiro, quem vai fazer, né?’”, brinca.

A fórmula dramatúrgica deve se repetir nos shows da turnê, que começa no próximo sábado (22), no show de lançamento no Hub Cultural Porto Dragão, e segue com seis apresentações em unidades do Sesc no Rio de Janeiro, em julho.

No início do próximo semestre, uma versão visual do álbum, pensada com recursos de acessibilidade para pessoas surdas, deve ser lançada nas plataformas digitais. Os demais planos para o futuro incluem uma série de shows vivendo as múltiplas faces da Mulher Barbada, da performance drag, passando pelas rodas de samba e, claro, dando vida às canções da era rockstar.

“Eu vou continuar com o Bloco Mambembe, vou continuar com o Samba da Barbada, vou continuar fazendo performance drag”, explica. “As outras coisas da minha vida vão continuar acontecendo, e tenho até projetos novos para o ano que vem, mas o Bárbara! sempre vai ser o meu primeiro álbum, então ele sempre vai ter esse lugar muito especial”, conclui.

Serviço

BÁRBARA!

Ouça nas plataformas digitais: Spotify, Deezer, Apple Music e mais

Acompanhe a artista nas redes sociais: @mulherbarbadaoficial

Show de lançamento

Quando: Sábado, 22 de junho, às 19h

Onde: Hub Cultural Porto Dragão (R. Bóris, 90 - Centro)

Acesso gratuito