Noite dedicada à música brega em Fortaleza tem shows de Odair José e Marcelo Reis a partir de R$ 20

Clássicos românticos do cancioneiro popular do Brasil vão dar o tom da noite do dia 20 de julho no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Na data, a partir das 19h30, o Anfiteatro recebe apresentações dos cantores Odair José e Marcelo Reis, ídolos da música popular brasileira, na programação especial Férias no Dragão.

Veja também Verso Programação de férias da Estação das Artes tem Donaleda, Luedji Luna, Iara Pamella e mais Verso Parque Urbano Lagoa do Mondubim vira lugar de lazer, cultura e natureza na periferia de Fortaleza

Vozes de algumas das mais famosas canções da música popular brasileira, Marcelo Reis e Odair José irão trazer ao público de Fortaleza shows que misturam repertórios clássicos e recentes.

O primeiro show da noite será do baiano Marcelo Reis, que apresenta sucessos como "Placa de Venda" e hits atemporais do forró. Na sequência, o goiano Odair José passeia por mais de 50 anos de sucessos e também destaca músicas do álbum "Seres Humanos (e a Inteligência Artificial)", lançado em junho.

Legenda: O cantor baiano Marcelo Reis trará sucessos da carreira e do forró para o show em Fortaleza Foto: Divulgação

Os ingressos para o evento já estão disponíveis nas bilheterias física e virtual do Dragão do Mar, com valores a partir de R$ 20 (meia). A inteira custa R$ 40 e há, ainda, a modalidade de ingresso solidário, a R$ 25 mais a doação de um quilo de alimento não perecível (exceto sal) na entrada.

Programação de férias

A programação musical do Férias no Dragão será aberta com apresentações de Anelis Assumpção e Nayra Costa, marcadas para o dia 6 de julho. Além das artistas, o Anfiteatro do equipamento recebe shows de Má Dame e Zudizilla.

Além da música, a programação do mês de férias no Dragão do Mar contará com teatro, artes visuais, cinema e outras atividades lúdicas nos diferentes espaços do centro cultural.

Férias no Dragão - Shows de Odair José e Marcelo Reis