Com ingressos a partir de R$ 5, mostra de cinema italiano traz 10 obras inéditas para Fortaleza

Seja a partir de uma terna história familiar sobre um processo de transição de gênero ou de uma comédia feminista que se tornou uma das maiores bilheterias do ano, será possível aproveitar parte significativa da produção contemporânea do cinema da Itália em Fortaleza a partir desta quinta-feira (27).

É quando o Cinema do Dragão passa a receber a 11ª edição da 8 1/2 Festa do Cinema Italiano, que traz no total dez longas-metragens do país europeu ainda inéditos no circuito comercial da Capital. Os ingressos das sessões custam a partir de R$ 5.

Entre as dez produções que serão exibidas, há diversidade de gêneros e temáticas. O drama “A Imensidão” traz um relato autobiográfico do diretor Emanuele Crialese. A trama acompanha a relação entre Adri, que aos 13 anos questiona a própria identidade de gênero, e a mãe, vivida pela atriz Penélope Cruz.

Legenda: A comédia dramática "Ainda Temos o Amanhã", de Paola Cortellesi, superou "Barbie" na bilheteira italiana Foto: Divulgação

Já a comédia dramática de sucesso “Ainda Temos o Amanhã”, de Paola Cortellesi, mistura referências clássicas do cinema italiano e outras pop ao contar a história de Delia, esposa e mãe dedicada que, um dia, recebe uma carta misteriosa que a faz desafiar o destino.

Outro destaque da mostra é o drama histórico “O Sequestro do Papa”, do mestre Marco Bellocchio, que dirigiu aos 83 anos um filme sobre a história real de Edgardo Mortara, um menino judeu de 6 anos que foi retirado da família pelas autoridades do papa Pio IX para ser obrigado a receber educação católica.

Completam a lista de obras da mostra os longas “Maria Montessori - Ensinando com Amor”, de Léa Todorov; “Segredos”, de Daniele Luchetti; “Lubo”, de Giorgio Diritti; “Enea”, de Pietro Castellitto; “Il Boemo”, de Petr Václav; “A Última Noite de Amore”, de Andrea Di Stefano; “O Divino Zamora”, de Neri Marcorè.

No Cinema do Dragão, os ingressos custam R$ 16 a inteira e R$ 8 a meia de quarta a domingo. Às terças, o valor promocional é de R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia.

Confira a programação

Quinta (27/6)

17h10 - "A Imensidão", de Emanuele Criasale

19h10 - "Ainda Temos o Amanhã", de Paola Cortellesi

Sexta (28/6)

17h20 - "Maria Montessori - Ensinando com Amor", de Léa Todorov

19h30 - "O Sequestro do Papa", de Marco Bellocchio

Sábado (29/6)

15h40 - "O Divino Zamora", de Neri Marcorè

17h40 - "Segredos", de Daniele Luchetti

Domingo (30/6)

15h10 - "Ainda Temos o Amanhã", de Paola Cortellesi

19h10 - "A Imensidão", de Emanuele Crialese

Terça (2/7)

16h10 - "Il Boemo", de Petr Václav

18h40 - "Lubo", de Giorgio Diritti

Quarta (3/7)