Cearense Rosemberg Cariry ganha mostra especial na TV pelos 50 anos de carreira

O cineasta cearense Rosemberg Cariry será homenageado pelo Canal Brasil em uma mostra especial pelos 50 anos de carreira do realizador. No total, seis filmes e um programa documental serão exibidos nos dias 6 e 7 de julho.
Com produção voltada à cultura popular cearense e nordestina, o artista nasceu no município de Farias Brito em agosto de 1953 e celebrou o marco de cinco décadas de cinema no ano passado.
A abertura da programação especial será na segunda (6), às 21 horas, com “Retratos Brasileiros: Rosemberg Cariry”, que revisita a trajetória do homenageado ouvindo nomes como Dira Paes, Chico Diaz, Luiz Carlos Barreto e outros. A direção é dos filhos do cineasta, Bárbara e Petrus Cariry.
Três longas-metragens dirigidos pelo cearense serão exibidos em cópia restaurada: "O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto", "Lua Cambará - Nas Escadarias do Palácio" e "Corisco & Dadá".
Outras duas obras — "Os Pobres Diabos" e "Notícias do Fim do Mundo" — irão estrear na programação do canal. Completa a mostra o longa "Patativa do Assaré - Ave Poesia", sobre o poeta popular.
Mostra Rosemberg Cariry
- Quando: segunda, 6, e terça, 7, a partir de 21 horas
- Onde: Canal Brasil
- Mais informações: @canalbrasil
Programação
6/7 (segunda)
- 21 horas - “Retratos Brasileiros: Rosemberg Cariry” (2010) (25’)
- 21h30 - “O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto” (1986 – Restaurado
- 22h50 - “Corisco & Dadá” (1996) – Restaurado
7/7 (terça)
- 0h40 (de segunda para terça) - “Os Pobres Diabos” (2013) – Estreia
- 21 horas - “Notícias do Fim do Mundo” (2019) – Estreia
- 22h15 - “Lua Cambará - Nas Escadarias do Palácio” (2002) – Restaurado
- 23h50 - “Patativa do Assaré - Ave Poesia” (2007)