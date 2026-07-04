Cearense Rosemberg Cariry ganha mostra especial na TV pelos 50 anos de carreira

O cineasta cearense Rosemberg Cariry será homenageado pelo Canal Brasil em uma mostra especial pelos 50 anos de carreira do realizador. No total, seis filmes e um programa documental serão exibidos nos dias 6 e 7 de julho.

Com produção voltada à cultura popular cearense e nordestina, o artista nasceu no município de Farias Brito em agosto de 1953 e celebrou o marco de cinco décadas de cinema no ano passado.

A abertura da programação especial será na segunda (6), às 21 horas, com “Retratos Brasileiros: Rosemberg Cariry”, que revisita a trajetória do homenageado ouvindo nomes como Dira Paes, Chico Diaz, Luiz Carlos Barreto e outros. A direção é dos filhos do cineasta, Bárbara e Petrus Cariry.

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Três longas-metragens dirigidos pelo cearense serão exibidos em cópia restaurada: "O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto", "Lua Cambará - Nas Escadarias do Palácio" e "Corisco & Dadá".

Outras duas obras — "Os Pobres Diabos" e "Notícias do Fim do Mundo" — irão estrear na programação do canal. Completa a mostra o longa "Patativa do Assaré - Ave Poesia", sobre o poeta popular.

Mostra Rosemberg Cariry

Quando: segunda, 6, e terça, 7, a partir de 21 horas

segunda, 6, e terça, 7, a partir de 21 horas Onde: Canal Brasil

Canal Brasil Mais informações: @canalbrasil

Programação

6/7 (segunda)

21 horas - “Retratos Brasileiros: Rosemberg Cariry” (2010) (25’)

21h30 - “O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto” (1986 – Restaurado

22h50 - “Corisco & Dadá” (1996) – Restaurado

7/7 (terça)