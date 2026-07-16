Livro de terror torna o leitor um investigador ao usar formatos de celular e pasta de arquivos

Obra "Não mexa", de Mikito Chinen, foca no thriller japonês para criar narrativa imersiva.

Escrito por Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
16 de Julho de 2026 - 16:05
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Legenda: Obra aposta na experiência de leitura imersiva.
Foto: Divulgação/Intrínseca.

Se você tivesse acesso a arquivos secretos que podem solucionar um caso, você leria? Essa é justamente a premissa da série de livros "Não Mexa", do escritor japonês Mikito Chinen, que aposta em formatos inusitados para transformar o leitor em investigador de uma história cheia de suspense e terror

Os leitores acompanham a narrativa a partir de dois formatos: de um celular e de uma pasta de arquivos. Nessa experiência imersiva, quem tenta desvendar o caso se depara com vários suspeitos e pontos de vista. Há reportagens, plantas baixas, entrevistas, imagens sinistras e documentos inquietantes. 

As evidências e as peças-chave precisam ser conectadas pelos leitores para que o mistério seja desvendado. Assim, essa série de livros surge como um jogo. Os leitores precisam unir as ocorrências no celular e na pasta de arquivos para conseguir entender o segredo completo. 

As obras "Não mexa neste celular" e "Não mexa neste arquivo" foram publicadas no Brasil pela editora Intrínseca, após um sucesso no Japão com mais de 140 mil livros vendidos nas primeiras semanas do lançamento. A tradução foi feita por Lídia Ivasa e Luis Libaneo.

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O que o leitor vai encontrar em cada livro?

Em "Não mexa neste celular", o leitor acompanha as informações que o protagonista Kazuma Isshiki recebe em seu telefone

Ele é um jovem que está em busca de um emprego e sonha em se mudar para a casa da namorada. Porém, enquanto está vivendo os dramas do seu cotidiano, cruza com uma situação que vira sua vida de cabeça para baixo.

Além da narrativa, o celular ainda mostra capturas de tela e mensagens recebidas.  Já no livro "Não mexa neste arquivo", os leitores encontram transcrições de entrevistas e registros de avaliação psiquiátrica de um paciente que chocou o Japão por ter participado de um assassinato em massa. 

Serviço

  • Livro "Não Mexa" (Série)
  • Quanto: R$ 89,90
  • Onde comprar: Editora Intrínseca.
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