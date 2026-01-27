'O Agente Secreto' é indicado ao BAFTA 2026; veja concorrentes
Premiação será realizada no dia 22 de fevereiro, em Londres, no Reino Unido.
O filme brasileiro 'O Agente Secreto', dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi indicado ao Bafta 2026. O prêmio, que é considerado o Oscar britânico, destacou o longa nas categorias de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original.
Além de 'O Agente Secreto', também concorrem na categoria que premia o melhor "internacional" os filmes "Apenas Um Acidente", "Sirat", "A Voz de Hind Rajab" e "Valor Sentimental".
Wagner Moura, entretanto, não recebeu indicação na categoria de "Melhor Ator".
Veja a lista de indicados em cada categoria:
Melhor Filme
- Hamnet
- Uma Batalha Após a Outra
- Valor Sentimental
- Pecadores
- Marty Supreme
Melhor Filme em Língua Não-Inglesa
- Foi Apenas um Acidente
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Sirat
- A Voz de Hind Rajab
Melhor Roteiro Original
- I Swear
- Marty Supreme
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Pecadores
Melhor Roteiro Adaptado
- The Ballad of Wallis Island
- Bugonia
- Hamnet
- Uma Batalha Após a Outra
- Pillion
Melhor Ator
- Leonardo DiCaprio - Uma Batalha Após a Outra
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- Jessie Plemons - Bugonia
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Michael B. Jordan - Pecadores
- Robert Aramayo - I Swear
Melhor Atriz
- Rose Byrne - Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
- Jessie Buckley - Hamnet
- Kate Hudson - Song Sung Blue: Um Sonho a Dois
- Emma Stone - Bugonia
- Chase Infiniti - Uma Batalha Após a Outra
- Renate Reinsve - Valor Sentimental
Melhor Ator Coadjuvante
- Benicio del Toro - Uma Batalha Após a Outra
- Sean Penn - Uma Batalha Após a Outra
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Paul Mescal - Hamnet
- Peter Mullan - I Swear
- Stellan Skarsgard - Valor Sentimental
Melhor Atriz Coadjuvante
- Odessa A'Zion - Marty Supreme
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental
- Wunmi Mosaku - Pecadores
- Teyana Taylor - Uma Batalha Após a Outra
- Emily Watson - Hamnet
- Carey Mulligan - The Ballad of Wallis Island
Melhor Direção
- Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
- Ryan Coogler - Pecadores
- Chloé Zhao - Hamnet
- Josh Safdie - Marty Supreme
- Joachim Trier - Valor Sentimental
- Yorgos Lanthimos - Bugonia
Melhor Filme Britânico
- Extermínio: A Evolução
- Pillion
- Hamnet
- I Swear
- The Ballad of Wallis Island
- Morra, Amor
- Bridget Jones 4: Louca Pelo Garoto
- H is For Hawk
- Mr. Burton
- Steve
Melhor Estreia de um Roteirista, Diretor ou Produtor Britânico
- Jack King, Hollie Bryan e Lucy Meer - The Ceremony
- Akinola Davies Jr., Wale Davies - My Father's Shadow
- Harry Lighton - Pillion
- Myrid Carten - A Want in Her
- Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Dorin - Wasteman
Melhor Animação
- Elio
- A Pequena Amélie
- Zootopia 2
Melhor Documentário
- A 2000 Metros de Andriivka
- Seymour Hersh: Em Busca da Verdade
- Apocalipse nos Trópicos
- Mr. Nobody Against Putin
- A Vizinha Perfeita
Melhor Fotografia
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Sonhos de Trem
- Melhor Direção de Elenco
- I Swear
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Valor Sentimental
- Marty Supreme
Melhor Filme Para Crianças e Família
- Arco
- Boong
- Lilo & Stitch
- Zootopia 2
Melhor Montagem
- F1
- Pecadores
- Uma Batalha Após a Outra
- Marty Supreme
- Casa de Dinamite
- Melhor Figurino
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Pecadores
- Wicked: Parte 2
Melhor Maquiagem e Penteado
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Pecadores
- Wicked: Parte 2
Melhor Trilha Sonora
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Melhor Som
- F1
- Frankenstein
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Tempo de Guerra
Melhor Design de Produção
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Melhores Efeitos Especiais
- Avatar: Fogo e Cinzas
- F1
- Frankenstein
- O Ônibus Perdido
- Como Treinar o Seu Dragão
Revelação do Ano
- Chase Infiniti
- Miles Caton
- Robert Aramayo
- Archie Madekwe
- Posy Sterling
Melhor Curta Animado Britânico
- Cardboard
- Solstice
- Two Black Boys in Paradise
- Melhor Curta Britânico
- Magid/Zafar
- Nostalgie
- Terence
- This is Endometriosis
- Welcome Home Freckles
A lista está em atualização.
