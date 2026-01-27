Diário do Nordeste
'O Agente Secreto' é indicado ao BAFTA 2026; veja concorrentes

Premiação será realizada no dia 22 de fevereiro, em Londres, no Reino Unido.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 10:03)
Verso
Legenda: 'O Agente Secreto' tem Wagner Moura como protagonista.
Foto: Divulgação.

O filme brasileiro 'O Agente Secreto', dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi indicado ao Bafta 2026. O prêmio, que é considerado o Oscar britânico, destacou o longa nas categorias de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original. 

Além de 'O Agente Secreto', também concorrem na categoria que premia o melhor "internacional" os filmes "Apenas Um Acidente", "Sirat", "A Voz de Hind Rajab" e "Valor Sentimental".

Wagner Moura, entretanto, não recebeu indicação na categoria de "Melhor Ator". 

Veja a lista de indicados em cada categoria:

Melhor Filme

  • Hamnet
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Valor Sentimental
  • Pecadores
  • Marty Supreme

Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

  • Foi Apenas um Acidente
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Sirat
  • A Voz de Hind Rajab

Melhor Roteiro Original

  • I Swear
  • Marty Supreme
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Pecadores

Melhor Roteiro Adaptado

  • The Ballad of Wallis Island
  • Bugonia
  • Hamnet
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pillion

Melhor Ator

  • Leonardo DiCaprio - Uma Batalha Após a Outra
  • Timothée Chalamet - Marty Supreme
  • Jessie Plemons - Bugonia
  • Ethan Hawke - Blue Moon
  • Michael B. Jordan - Pecadores
  • Robert Aramayo - I Swear

Melhor Atriz

  • Rose Byrne - Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
  • Jessie Buckley - Hamnet
  • Kate Hudson - Song Sung Blue: Um Sonho a Dois
  • Emma Stone - Bugonia
  • Chase Infiniti - Uma Batalha Após a Outra
  • Renate Reinsve - Valor Sentimental

Melhor Ator Coadjuvante

  • Benicio del Toro - Uma Batalha Após a Outra
  • Sean Penn - Uma Batalha Após a Outra
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Paul Mescal - Hamnet
  • Peter Mullan - I Swear
  • Stellan Skarsgard - Valor Sentimental

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Odessa A'Zion - Marty Supreme
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental
  • Wunmi Mosaku - Pecadores
  • Teyana Taylor - Uma Batalha Após a Outra
  • Emily Watson - Hamnet
  • Carey Mulligan - The Ballad of Wallis Island

Melhor Direção

  • Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
  • Ryan Coogler - Pecadores
  • Chloé Zhao - Hamnet
  • Josh Safdie - Marty Supreme
  • Joachim Trier - Valor Sentimental
  • Yorgos Lanthimos - Bugonia

Melhor Filme Britânico

  • Extermínio: A Evolução
  • Pillion
  • Hamnet
  • I Swear
  • The Ballad of Wallis Island
  • Morra, Amor
  • Bridget Jones 4: Louca Pelo Garoto
  • H is For Hawk
  • Mr. Burton
  • Steve

Melhor Estreia de um Roteirista, Diretor ou Produtor Britânico

  • Jack King, Hollie Bryan e Lucy Meer - The Ceremony
  • Akinola Davies Jr., Wale Davies - My Father's Shadow
  • Harry Lighton - Pillion
  • Myrid Carten - A Want in Her
  • Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Dorin - Wasteman

Melhor Animação

  • Elio
  • A Pequena Amélie
  • Zootopia 2

Melhor Documentário

  • A 2000 Metros de Andriivka
  • Seymour Hersh: Em Busca da Verdade
  • Apocalipse nos Trópicos
  • Mr. Nobody Against Putin
  • A Vizinha Perfeita

Melhor Fotografia

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Sonhos de Trem
  • Melhor Direção de Elenco
  • I Swear
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Valor Sentimental
  • Marty Supreme

Melhor Filme Para Crianças e Família

  • Arco
  • Boong
  • Lilo & Stitch
  • Zootopia 2

Melhor Montagem

  • F1
  • Pecadores
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Marty Supreme
  • Casa de Dinamite
  • Melhor Figurino
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Pecadores
  • Wicked: Parte 2

Melhor Maquiagem e Penteado

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Pecadores
  • Wicked: Parte 2

Melhor Trilha Sonora

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Melhor Som
  • F1
  • Frankenstein
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Tempo de Guerra

Melhor Design de Produção

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Melhores Efeitos Especiais
  • Avatar: Fogo e Cinzas
  • F1
  • Frankenstein
  • O Ônibus Perdido
  • Como Treinar o Seu Dragão

Revelação do Ano

  • Chase Infiniti
  • Miles Caton
  • Robert Aramayo
  • Archie Madekwe
  • Posy Sterling

Melhor Curta Animado Britânico

  • Cardboard
  • Solstice
  • Two Black Boys in Paradise
  • Melhor Curta Britânico
  • Magid/Zafar
  • Nostalgie
  • Terence
  • This is Endometriosis
  • Welcome Home Freckles

A lista está em atualização.

