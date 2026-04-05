Patti Smith consolida trajetória múltipla na arte em novo livro de memórias

Poeta, artista e precursora do movimento punk. Patti Smith retorna às livrarias brasileiras com novo livro de memórias. "Pão dos anjos: A história da minha vida", lançado pela Companhia das Letras e traduzido por Camila von Holdefer, é um mergulho em lembranças.

Ela parte da infância, atravessa sua adolescência e juventude, e revela bastidores de sua presença na cena artística de Nova York. Neste livro, Patti ainda vai compartilhar mais da sua relação, usualmente tão reservada, com Fred "Sonic" Smith, falecido em 1994.

O caráter ensaístico em sua escrita está presente em suas outras obras, como "Linha M", "O ano do macaco" e o clássico "Só Garotos", que narra seu relacionamento com o fotógrafo Robert Mapplethorpe. No entanto, para a tradutora Camila, "Pão dos anjos" tem um caráter mais abrangente do que os livros anteriores.

"Creio que haja algo da indiscutível experiência de vida acumulada pela artista, algo que, aqui, interfere no modo como as coisas são revistas e narradas. 79 anos não são um sopro, e, no caso da Patti, são 79 anos sendo observadora, curiosa e autêntica". Camila von Holdefer Tradutora

Assim, esse contexto mais complexo reflete em sua escrita. Os fatos se situam em uma linha do tempo diretamente relacionada à longa trajetória pessoal e artística de Patti.

Cami, que acompanha a obra dela há mais de uma década, destacou que Patti é cautelosa com o que entra ou é retirado de seu livro de memórias. "Nada é gratuito. Todos os não ditos têm um peso enorme nesse último livro", disse.

Experiência de traduzir Patti Smith

A primeira vez que Camila traduziu um livro de Patti foi com "O ano do macaco", lançado no Brasil pela Companhia das Letras em 2019. Apesar de carregar uma tensão para "acertar" a tradução, percebeu que se divertiu muito no processo.

Já em 2022, com "Um livro dos dias", trabalhou durante um período difícil de sua vida, sentindo que a tradução lhe ajudou a atravessar as dificuldades.

"Há algo de inequivocamente otimista na escrita da Patti, mesmo quando ela escreve sobre perda e luto, mesmo quando expressa e analisa a melancolia e a nostalgia, mesmo quando reconhece certos desafios do presente". Camila von Holdefer Tradutora de Patti Smith

E esse otimismo aparece também em "Pão dos Anjos", o que é admirável, considerando que Patti carrega um acúmulo de perdas ao longo da vida.

Apesar da alegria causada pelo livro, Camila passou por trechos especialmente desafiadores na tradução. Todos estão ligados ao marido da Patti.

"Foi desafiador por dois motivos. Primeiro porque é muito, muito triste. Fred morreu ainda jovem. E segundo porque é narrado pela Patti com extrema contenção e delicadeza, algo que, para mim, era fundamental respeitar em todas as suas nuances", disse Camila.

Legenda: Em novo livro, Patti Smith realiza um apanhado de momentos marcantes das suas sete décadas de vida. Foto: Divulgação/Companhia das Letras.

Artista multifacetada

Para a tradutora, o livro consolida a figura de Patti Smith como uma artista multifacetada, capaz de atravessar linguagens e dialogar com diferentes gerações. “Mais do que revelar, acho que 'Pão dos Anjos' consolida a trajetória da Patti como artista multifacetada”, afirmou.

Essa multiplicidade não se resume ao fato de Smith compor, cantar, escrever ou desenhar, mas à maneira como essas formas de expressão se entrelaçam ao longo de sua vida.

Camila ponderou que a própria obra sugere as muitas encarnações da artista ao longo do tempo. Patti não precisa declarar explicitamente que passou por diferentes fases. Essa transformação já é percebida por quem acompanha sua trajetória. “Seus fãs sabem (...) Repare no que ela não diz”, declarou.

Serviço

Livro “Pão dos anjos: A história da minha vida”

Quanto: R$ 89,90

Onde comprar: Companhia das Letras