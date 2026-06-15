Inscrições do Sisu + começam nesta segunda-feira (15); veja como fazer
Ao todo, 34 instituições públicas de educação superior aderiram ao programa.
Interessados em ingressar no ensino superior no segundo semestre de 2026 podem se inscrever no Sisu + a partir desta segunda-feira (15). O processo seletivo é uma etapa complementar e inédita do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
Quem pode se inscrever no Sisu+?
Os candidatos podem consultar as vagas disponíveis no programa no Portal de Acesso Único, onde é possível filtrar cursos, instituições, estados e municípios, além de verificar detalhes importantes sobre modalidades de concorrência e ações afirmativas próprias das instituições.
O edital com as regras e cronograma do Sisu + foi divulgado no dia 21 de maio. O objetivo do programa é ofertar eventuais vagas disponíveis nas instituições ofertantes para ingresso no segundo semestre de 2026.
Ao todo, 34 instituições públicas de educação superior aderiram ao programa.
Como fazer a inscrição no Sisu passo a passo?
As inscrições do Sisu + podem ser feitas até 19 de junho, por meio do Portal de Acesso Único.
Para se inscrever, é necessário que os candidatos tenham participado de uma ou mais edições do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) nos últimos três anos e que tenham concorrido a vagas na etapa regular do Sisu 2026.
O processo seletivo utilizará a edição do Enem com a melhor média ponderada de acordo com a opção de curso do estudante e com os critérios preestabelecidos.
Na inscrição, o candidato poderá escolher até duas opções de curso, turno, local de oferta e instituição, optando por uma ordem de preferência.
Veja também
Confira o cronograma do Sisu +
- Publicação do Portal de Vagas: 08/06
- Período de inscrição: 15/06 a 19/06
- Divulgação da chamada regular (única): 24/06
- Manifestação de insteresse na lista de espera: 24/06 a 26/06
- Matrícula da chamada regular: a partir de 25/06
- Matrícula dos convocados via lista de espera: a partir de 01/07