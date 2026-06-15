CAPTEI: Hugo de Brito Machado Segundo lança trilogia de referência sobre Reforma Tributária

A sede da Machado Sociedade de Advogados recebeu uma noite de alto prestígio dedicada ao conhecimento. O tributarista Hugo de Brito Machado Segundo lançou três livros sobre a novíssima Reforma Tributária.
O evento reuniu nomes influentes do meio jurídico e empresarial em clima de celebração e troca de ideias. Livre-docente pela Universidade de São Paulo e professor da Universidade Federal do Ceará e da Centro Universitário Christus, o autor faz parte de uma família de juristas, referências obrigatórias no estudo do Direito Tributário.
Hugo de Brito Machado Segundo recebeu os convidados ao lado da esposa, Kelviane Barros Machado.
Uma soirée elegante em que o Direito ocupou, sem esforço, o centro das atenções. Confira as fotos de LC Moreira.