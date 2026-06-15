CAPTEI: Hugo de Brito Machado Segundo lança trilogia de referência sobre Reforma Tributária

A sede da Machado Sociedade de Advogados recebeu uma noite de alto prestígio dedicada ao conhecimento. O tributarista Hugo de Brito Machado Segundo lançou três livros sobre a novíssima Reforma Tributária.

Legenda: Kelviane e Hugo Machado Segundo Foto: LC Moreira

O evento reuniu nomes influentes do meio jurídico e empresarial em clima de celebração e troca de ideias. Livre-docente pela Universidade de São Paulo e professor da Universidade Federal do Ceará e da Centro Universitário Christus, o autor faz parte de uma família de juristas, referências obrigatórias no estudo do Direito Tributário.

Legenda: Fernando Ximenes Hugo Segundo e Kelviane Machado Foto: LC Moreira

Hugo de Brito Machado Segundo recebeu os convidados ao lado da esposa, Kelviane Barros Machado.

Legenda: Hugo Segundo, Maria José Machado, Suzane Farias e Schubert Machado Foto: LC Moreira

Uma soirée elegante em que o Direito ocupou, sem esforço, o centro das atenções. Confira as fotos de LC Moreira.

Legenda: Pedro Gurgel e Hugo Machado Segundo Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro e Jeritza Gurgel e Régis Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Ximenes, Hugo Segundo e Lara Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Clóvis Holanda, Ademar Mendes e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina Bezerril, Kelviane Machado e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Ximenes, Jeritza Gurgel e Schubert Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Nícolas Batista, Kauanny Coutinho, Hugo Machado Segundo, Alessandra Albuquerque e Vinicius Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Erivelto e Natália Melo e Kelviane Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Hugo Machado Segundo, Lara e Fran Sisnando Foto: LC Moreira

Legenda: Kelviane e Hugo Machado Segundo e Carolina Bezerril Foto: LC Moreira

Legenda: Nícolas Batista e Vinicius Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Hugo Segundo e Kelviane Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Eugênio, Rodrigo Greco, Jurací Mourão, Diana Quental e Hugo Ramos Foto: LC Moreira

Legenda: Levi Damasceno, Pedro Gurgel e Kauanny Coutinho Foto: LC Moreira