Gardel Rolim e vereadores do PDT anunciam apoio a André Fernandes após neutralidade de Sarto

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Gardel Rolim (PDT), e um bloco de vereadores irão apoiar o candidato André Fernandes (PL) no segundo turno das eleições municipais. O anúncio aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (11), por meio de um registro em vídeo divulgado pela assessoria de Gardel.

“Obviamente, optamos, neste momento, pelo candidato André Fernandes, que está aberto ao diálogo para construir essa cidade que sonhamos e planejamos”, declarou o parlamentar, que foi o porta-voz da mensagem.

Ao lado de Gardel, posaram os vereadores pedetistas PPCell, Paulo Martins, Kátia Rodrigues, Lúcio Bruno e Raimundo Filho. Além destes, que têm cadeira na atual legislatura, marcaram presença no momento do anúncio os eleitos Marcel Colares e Jânio Henrique.

Segundo o chefe da Casa Legislativa, “nenhum dos candidatos que disputam o segundo turno em Fortaleza representam a integralidade do projeto do PDT para a cidade”. O apoio do grupo acontece, de acordo com ele, por se contrapor a “uma hegemonia do PT” e para “influenciar as políticas públicas” promovidas na capital cearense.

A posição do agrupamento acontece um dia após o prefeito José Sarto, derrotado no primeiro turno do pleito, indicar neutralidade na etapa seguinte. O gestor indicou que as demais lideranças da sigla brizolista estariam liberadas para “estabelecer diálogos para a construção de caminhos e propostas para a nossa cidade”.

Antes da definição do mandatário do Palácio do Bispo, dois membros da sigla com cadeira do Parlamento declararam posição, mas do lado oposto da disputa, reforçando a candidatura de Evandro Leitão (PT). Adail Júnior fez uma publicação nas redes sociais na terça-feira (8) e disse estar “fechado” com o petista. Já Carlos Mesquita, vice-líder do Governo Sarto na CMFor, participou de uma atividade de campanha de Leitão no bairro Álvaro Weyne, um dos seus redutos eleitorais.