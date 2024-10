Antes de decisão do partido, vereadores do PDT declaram apoio a Evandro Leitão em Fortaleza

Dois dos 13 vereadores do PDT em Fortaleza já declaram posição na disputa de 2º turno na Capital, antes do posicionamento oficial do próprio partido. Um deles é Adail Júnior, que anunciou a decisão de seguir com o candidato do PT, Evandro Leitão, nessa terça-feira (8), em publicação nas redes sociais. O outro é Carlos Mesquita, que cumpriu agenda de rua ao lado de Evandro nesta quarta (9) e até "fez o L". Em Fortaleza, PT e PDT são rompidos politicamente há mais de uma década.

"Fechado com Evandro Leitão! Acredito no poder da democracia e no avanço de nossa cidade. Conheço Evandro há muito tempo, sei da sua índole, da sua trajetória política. Sua visão de crescimento a Fortaleza é o que a nossa cidade precisa para continuar avançando. Por isso, declaro meu apoio a Evandro Leitão. Tamo junto!", disse Adail, reeleito no último domingo (6), na postagem.

O vereador foi um dos ávidos defensores não só da tentativa de reeleição do prefeito José Sarto (PDT), que ficou em 3º lugar na disputa, como também foi um dos principais emissores de oposição ao PT na Capital, após o rompimento dos dois partidos em 2022.

Já Carlos Mesquita é o decano da Câmara Municipal de Fortaleza e vice-líder governista. Este não conseguiu se reeleger, mas, dois dias depois do primeiro turno das eleições, saiu em caminhada ao lado de Evandro no bairro Álvaro Weyne.

Legenda: Carlos Mesquita (à esq.), ao lado do ex-candidato do Psol Técio Nunes e do candidato do PT, Evandro Leitão Foto: Divulgação

Campanha de 2º turno

Desde a disputa eleitoral de 2012 em Fortaleza, os grupos políticos que integram PT e PDT na Capital são rompidos politicamente. Durante toda a gestão Roberto Cláudio e, depois, na atual gestão Sarto, o PT foi oposição. Em 2022, a crise se estendeu para a aliança estadual entre os partidos.

O partido ficou na terceira posição, com a candidatura à reeleição de José Sarto. Em publicação feita nessa terça-feira nas redes sociais, o gestor disse que a vontade da população, expressa nas urnas, é "soberana". Também afirmou que discute com lideranças do partido o caminho a ser tomado a partir de agora.

Ele ainda não declarou apoio a nenhum dos candidatos que disputam o segundo, André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT). “Por isso, estou discutindo com lideranças do meu partido sobre o que acreditamos ser o melhor para os fortalezenses. Sempre me dediquei e servi à nossa cidade com zelo e compromisso, e sinto muito orgulho de tudo o que realizamos até aqui e ainda vamos realizar. O trabalho continua", acrescentou.